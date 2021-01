'Siento que debemos mejorar mucho, conocernos más': Hernán Darío Gómez

Deportivo Independiente Medellín arrancó con el pie derecho en la temporada 2021, al superar por los cuartos de final de la Copa Colombia al Junior de Barranquilla en el Atanasio. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Gómez destacó la labor de sus jugadores para conseguir la clasificación en este torneo donde son los vigentes campeones. Aunque no se confía y sabe que deberán seguir trabajando para los compromisos que vendrán más adelante.

“Hubo cosas importantes dentro del trabajo, con los 13 días de entrenamiento. Por momentos hubo orden, me gustó el primer tiempo de ambos equipos. No hubo muchas opciones de gol, pero mucho trabajo táctico. En el segundo tiempo sentimos la pretemporada, los muchachos fueron encalambrándose, le dimos la pelota al Junior y tapamos los espacios, nos movió, pero no nos inquietaron. Se celebra el triunfo, pero hay que seguir, porque partidos como estos nos muestra dónde hacer énfasis”, indicó Gómez.



En cuanto al frente de ataque, una de las deficiencias del DIM modelo 2020, ‘Bolillo’ comentó que “me deja contento que los delanteros cumplieron y tuvieron opciones, que Agustín (Vuletich) y Leonardo (Castro), son dos muchachos muy trabajadores, muy profesionales y es una gran satisfacción”.



Además, sobre el argentino Agustín Vuletich, quien debutó con gol, Gómez lo elogió y confía que sea una pieza clave de su andamiaje. “Agustín (Vuletich) en los entrenamientos tiene virtudes como ser solidario, que no elude las responsabilidades, que es guapo y lo estamos metiendo en las sociedades y en la elaboración para que nos traiga el equipo al arco contrario”.



El estratega aclaró las molestias que sufrió el volante Javier Reina a lo largo del encuentro. “Javier (Reina) se estaba acalambrando un poco y los médicos le aflojaron las vendas en el tobillo para que le mejoraran los calambres”.



Finalmente, el ex seleccionador de Ecuador y Panamá habló de los próximos partidos, arrancando la Liga y en semifinales de la Copa donde deberán visitar a la sensación del torneo, Deportes Quindío en Armenia.



“Hace días venimos preparando los partidos de la Liga, siento que debemos mejorar mucho, conocernos más. Hubo momentos que no jugamos bien, por la falta de conocernos, hay que seguir trabajando para no perder la concentración. Esto es de continuidad y de estar compensados en las líneas, estamos buscando lo mejor siempre”, concluyó.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8