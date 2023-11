¿Desventaja? Nacional tendrá baja para final contra Millonarios

Atlético Nacional y Millonarios se citaron una vez más en una final del fútbol colombiano, pero esta vez será por la Copa BetPlay 2023, torneo en el que el embajador es vigente campeón y defenderá su título, mientras que el verdolaga llega con sed de revancha tras perder la Liga hace poco de seis meses.

Sin embargo, de cara ese partido, Nacional tendrá una baja sensible y se trata del delantero venezolano Eric Ramírez, quien no estaría por lo menos para el partido de ida que será el 15 de noviembre.



La razón por la que Ramírez no podrá ser tenido en cuenta para ese primer choque es porque el jugador apareció en la lista de convocados de la Selección de Venezuela para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas contra Ecuador el 16 de noviembre y luego frente a Venezuela el 21 del mismo mes.



𝙇𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙫𝙤𝙘𝙖𝙙𝙤𝙨 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙪𝙣𝙖 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙖 𝙙𝙤𝙗𝙡𝙚 𝙛𝙚𝙘𝙝𝙖 📋



Estos son los elegidos por el DT @bochabatista 🧑‍🏫 para enfrentar a Ecuador 🇪🇨 y Perú 🇵🇪 en las Eliminatorias Sudamericanas para la @fifaworldcup_es#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/3gil4Ybzm3 — La Vinotinto (@SeleVinotinto) November 6, 2023



Por ahora, por parte de Nacional se presenta esa baja en caso de que Dimayor confirme que la final de Copa sí serán el 13 y 23 de noviembre y, además, podrían haber más ausencias en la final si Néstor Lorenzo decide convocar a jugadores de ambas escuadras.