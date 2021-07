'Bolillo' rescató la elaboración del equipo, pese al empate en casa

Cero y van tres empates que el Deportivo Independiente Medellín modelo 2021-II nada que arranca, el poderoso no pasó del 1-1 con Once Caldas y ahora deberá buscar en Manizales un triunfo que le permita avanzar de fase en la Copa Colombia y de paso seguir en carrera por el tricampeonato. Al final del partido, el técnico Hernán Darío Gómez habló sobre lo que rescata de su equipo en este encuentro.

“Para adelantarme a los títulos, otra vez ‘empatitis’ Bolillo. Extraordinario el trabajo del profesor (Eduardo) Lara, ordenado, reduce espacios, complica cualquier ataque. Muy buen trabajo, después le dirán que es un técnico defensivo. Los que quieren que hable mal del Medellín, no lo voy a hacer, fuimos un equipo que elaboró, que no tuvo problemas en defensa, que recuperó rápido el balón, que jugó en el terreno de Once Caldas, que trabajó por izquierda, por derecha, que sometió al contrario con el balón. Hizo un fútbol de mucha calidad, de buena elaboración, triangulaciones. Físicamente corre bien desde el minuto 1 al minuto final. Desafortunadamente no se gana, y da la posibilidad para que nos vuelvan nada. Pero nosotros estamos viendo las cosas positivas del Medellín, contra un rival que reduce espacios, lo hizo bien. Fue un partido con dos estilos, un orden táctico y otros con buenos movimientos en ataque”.



En cuanto al tema de ataque, el ‘Bolillo’ declaró que “todos los días trabajamos en definición, también hay que mirar que el contrario nos exigió mucho. pero vi cosas buenas que en el futuro tienen que mejorar por lo que está mostrando el equipo”.



Sobre el planteamiento de Once Caldas, Gómez precisó que “esos esquemas se descomponen jugando y eso fue lo que nos faltó en el último cuarto, si tu juegas, vas a encontrar espacios, seguramente pecamos por tener a (Agustín) Vuletich y a (Diber) Cambindo, que decidimos usar la pelota aérea. Pero seguramente si jugábamos más, encontrábamos más espacios”.



Centrándose en defensa, donde cambió tres jugadores con respecto del equipo que jugó las dos primeras fechas de la Liga II-2021, Hernán Darío señaló que “en defensa fuimos sólidos, ordenados. Las aproximaciones del Caldas fueron por malas entregas nuestras. En ataque debemos tener más paciencia y en un momento no claro, quieren penetrar con ese pase gol, que todavía no está elaborado”.



Finalmente, añadió que “hay que ganar para dar soluciones a tantas incógnitas y confirmar ese buen trabajo dentro del grupo. Nosotros dentro del grupo y en los entrenamientos hemos realizado un buen trabajo, pero si no se muestra en la cancha, se daña todo el proceso”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8