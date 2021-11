Pereira va sin miedo al Atanasio: plan de Márquez en la final de Copa

Este miércoles se vivirá el primer sorbo de la gran final de Copa BetPlay 2021 entre Atlético Nacional y Deportivo Pereira. El duelo comenzará en el Atanasio Girardot de Medellín y terminará en el Hernán Ramírez Villegas.



Justamente en la previa del duelo de ida, el entrenador matecaña Alexis Márquez habló sobre las virtudes de su equipo a lo largo del año, la estrategia a emplear en el Atanasio y el impacto de los jugadores de experiencia en la plantilla.

Poderío del rival - Sabemos que Nacional es un equipo fuerte en condición de local. Lo vimos contra Bucaramanaga, desde el inicio quisieron buscar el resultado. Algo similar veremos mañana. Debemos estar sólidos en defensa y arriba ser muy efectivos. Tenemos hombres adelante que son contundentes y es la única forma de contrarrestar el ímpetu de Nacional.



Diferencia en las nóminas - Nacional es un equipo con jugadores de mucho pergamino, categoría. Jugadas puntuales en la fase ofensiva van a tratar de resolverlas. Vamos a estar muy atentos desde el hombre que tiene el balón hasta los que entran al área. Debemos estar con la mente abierta al defender. Hay que ser efectivos en la parte de arriba.



Calendario pesado - Jugamos alrededor de 10-11 partidos. Hay ocasiones en las que había 3 días de descanso, un trajín bastante fuerte. Ahora tenemos un respiro más, en esta final el equipo está al cien por cien, desde los titulares hasta los que ingresen.



Juventud de Márquez - Uno para hacer un buen torneo no necesita 50-60 años. Es hacer un buen trabajo, estar unido al grupo, que ellos entiendan la idea de juego y en la cancha lo plasmen. Es un todo. La entrega de todos los jugadores es un pilar fundamental en lo que hemos hecho.



Importancia de los veteranos - Para nosotros es importante el apoyo del grupo, de los mayores. Nos sirve de pilar para muchas cosas, no solo en hablar con los jóvenes y estar motivando sino también a la hora de resolver dentro de la cancha. Nosotros como cuerpo técnico no siempre nos las vamos a saber todas, ellos dentro de la cancha tienen esas sensaciones y lectura del juego del rival. Algunas veces verán que ellos (los experimentados) se nos acercan, hay un diálogo, tratamos de corregir y eso ha sido fundamental. El apoyo de ellos es vital para conseguir buenos resultados.



Panorama ideal - La idea es llevarnos un buen resultado para Pereira. Lo mejor sería conseguir los tres puntos, tener una buena solidez defensiva, del arco en cero depende que se sume. Para nosotros es importante darle lectura de juega. Si Nacional nos da la posibilidad de apretar, lo haremos. Todo depende de cómo se desarrolle el partido. El sentir de los jugadores en la cancha será importante. Ellos son los que pisan la cancha, quienes se sienten con el tanque para apretar o esperar. Todo eso se define en los 90 minutos.