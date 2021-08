Cali prepara cambios contra Medellín: hay que ganar en Copa BetPlay

Deportivo Cali y su técnico Alfredo Arias tienen una tarea pendiente con los partidos de eliminación directa y este miércoles (8:00 p.m.) hay una buena oportunidad de resarcirse cuando recibe al Medellín en Palmaseca, en el comienzo de los octavos de final de la Copa BetPlay 2021.



Se sabe que el poderoso, bajo el mando de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, es un rival incómodo, que basa su trabajo en la contención y con sus jugadores rápidos y efectivos trata de aprovechar los espacios que encuentra en la zaga adversaria.



Aunque Arias anunció que la formación titular saldrá del grupo que viajó a Barrancabermeja frente a Alianza Petrolera y que ganó 2-3 en la séptima jornada de la Liga, es probable es que el azucarero haga variantes, teniendo en cuenta que el domingo recibe al Junior en otro compromiso clave.



La Copa BetPlay le dará cupo al campeón para la Copa Libertadores del próximo año, pero al parecer en el Cali la prioridad se la darán al rentado local.



En el local, que históricamente conserva una paternidad sobre el 'Poderoso', pero que en los más recientes choques han empatado, se espera que vuelva a encontrar abierto el arco de Andrés Mosquera Marmolejo, siendo más eficaces y certeros arriba.



Después de la expulsión en Barrancabermeja el único jugador que tendría cupo fijo es Harold Preciado, quien estaría acompañado de Ángelo Rodríguez, que marcó doblete ante Alianza. El arquero Guillermo de Amores, Kevin Velasco, un jugador que a pesar de la resistencia que tiene en la afición, ha recibido todo el respaldo del entrenador.



Aunque no adelantó cómo formará su equipo, expresó: “Querría también plantear el mejor equipo posible, pero tenemos que hacer algunas evaluaciones o análisis, seguramente Medellín no tuvo que hacer el viaje que hicimos nosotros, salimos el sábado a las 6 de la mañana y apenas este lunes a las 7:30 u 8 de la noche algunos volvieron a sus hogares, y levantarse muy temprano para estar a las 8 de la mañana entrenando. No tuvieron mucho descanso mis jugadores y jugamos este miércoles, lógicamente estaban bastante cansados del viaje y del partido, jugamos un encuentro en un clima que no es el mismo en el que actuó el DIM, creo que jugaron un día antes, un clima emocional que ustedes saben que también tensiona, tengo que hacer muchas evaluaciones para plantear el mejor equipo posible y no lastimarlos, porque si lesiono a algunos de ellos, el domingo hay que volver a jugar con Junior, entre semana la revancha de Medellín viajando y el fin de semana con Pasto”.



El entrenador uruguayo añadió que “el año pasado sufrimos dos o tres lesiones que nos condicionaron para los siguientes partidos, perdimos esos jugadores y fue por error mío, porque a algunos nos los roté, en el afán de seguir ganando, estando invictos y primeros, hubo jugadores que aunque no acusaron un cansancio, después en cancha se lesionaron y uno tiene que aprender de los errores. La verdad es que hoy no pude decirles el equipo a ellos y vamos a esperar hasta este miércoles la evaluación que hagamos, pero voy a tratar de cuidar todos esos aspectos, tratar de poner el mejor equipo, no hacer muchos cambios”.



Sobre lo que le plantearía ‘Bolillo’ Gómez en el cuadro antioqueño dijo que “creo que él es fiel a un estilo de juego que lo ha hecho hacer hecho acreedor a ir a tres Mundiales, no se puede discutir, tiene una nómina extensa y buena, miré los partidos que han jugado en este semestre y han cambiado dos o tres posiciones, hay siete u ocho posiciones en que han jugado casi siempre, dos o tres han cambiado, pero en cualquiera de las tres circunstancias son muy fuertes, porque si sale Cambindo entra Reina, o si no juega Reina entra Hernández, es un equipo fuerte, nosotros ya lo enfrentamos un par de veces, en su campo, nos empataron 1-1, acá también empatamos, una decisión arbitral que creo que debimos haberlo ganado, o sea que venimos muy parejos. Va a ser un partido duro y el cual no se va a definir en los primeros minutos, el que quiere ganar va a tener que hacerlo en los 95, 98 minutos, tenemos que estar muy concentrados”.



La idea del Cali es superar esos dos bloques de contención en los que el DIM cuenta con hombres importantes como Germán Gutiérrez, Andrés Cadavid y Adrián Arregui, sumados a talentosos como David Loaiza, Eduard López, Vladimir Hernández y Javier Reina, dejando la definición en el argentino Agustín Vuletich, Diber Cambindo y Diego Herazo.



Alineación probable



Deportivo Cali: Guillermo De Amores; José Caldera, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade; Carlos Robles, Andrés Colorado, Kevin Velasco, Teófilo Gutiérrez (Yeison Tolosa); Ángelo Rodríguez, Harold Preciado.

D.T.: Alfredo Arias.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali).



Hora: 8:00 p.m.



Transmite: Win Sports +.



Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces