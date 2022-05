Cali quiere el último cupo a cuartos de Copa: EN VIVO vs Fortaleza

Min 76. Se caldean los ánimos en el partido. Teo Gutiérrez le reclama al árbitro. Todos intervienen.



Min 67. Se pone cuesta arriba para Deportivo Cali. El partido está 1-1 (4-2 global).



Min 66. ¡Goooooooooool de Fortaleza! Gol de Adrián Parra. Centro desde la izquierda de Jhon Jairo Solís y el atacante recibe al medio para definir a placer.



Min 63. Primera amarilla para Deportivo Cali. Falta ofensiva de Teófilo Gutiérrez.



Min 62. Cabezazo de Guillermo Burdisso y el central despeja anticipando a su propio guardameta.



Min 52. Vásquez probó con un zapatazo de media distancia. El balón no bajó lo suficiente y salió desviado.



Min 50. Partido de ida y vuelta. Los azucareros no se rinden y van al frente para igualar la serie. Los atezados tratan de ampliar la ventaja en el global.



¡Arrancó el segundo tiempo en Bogotá entre Fortaleza y Cali!



¡Finalizó el primer tiempo en Techo! Con gol de Angelo Rodríguez, Cali está arriba en el marcador (0-1).



Min 45+2. ¡Gran intento de Fortaleza! Parra, el más insistente en el local, probó los reflejos del arquero verdiblanco.



Min 44. Apareció Edgard Camargo para sorprender con un remate de media distancia; la pelota fue desviada al córner.



Min 41. Fortaleza no baja los brazos y presiona en medio campo. Sin embargo, no consigue llegar con claridad al último cuarto de cancha.



Min 35. Tiro de esquina y por poco llega el segundo del Cali. Cabezazo de Burdisso y disparo al arco de Jhon Vásquez ¡Atajadón del arquero Yimmy Gómez!



Min 33. Fortaleza sigue aproximándose con peligro a predios de Guillermo de Amores. Kevin Aladesamni lo intentó, pero la mandó por encima.



Min 30. Ahora el que es atendido en el campo de juego es Ángelo, quien quedó aturdido tras un choque.



Min 27. Partido cortado por reiterativas faltas. Fortaleza 0-1 Cali (3-2 global).



Min 24. Se detiene el partido después de una dura falta de Caldera sobre Solís.



Min 18. Cali empezó a sufrir con la agresividad de Fortaleza. José Caldera tuvo que reventar la pelota tras otra aproximación de Parra.



Min 15. De a poco aparece el equipo local y lo intenta con Adrián Parra.



Min 10. ¡Goooooooooool del Deportivo Cali! Gol de Ángelo Rodríguez, tras la habilitación de Kevin Velasco.



Min 6. El de la necesidad es Cali y parece que lo entiende. Salió a mostrar los dientes desde temprano.



¡Ya se juega el partido en el Metropolitano de Techo!



5’ El saque de honor por parte de uno de los mejores jugadores de nuestra historia.🇨🇴 El gran... ¡Willington Ortíz! ¡ÍDOLO! 🙌 pic.twitter.com/Dj2Hdl5nOM — Fortaleza CEIF (@FortalezaCEIF) May 13, 2022

Actos de protocolo. Salen a la cancha los equipos.



Alineaciones confirmadas en Fortaleza y Deportivo Cali: