Cali vs. Barranquilla: obligación verde de clasificar en Copa BetPlay

Este jueves, Deportivo Cali se enfrentará nuevamente contra Barranquilla F.C. por el juego de vuelta de la primera fase de la Copa BetPlay Dimayor 2023, pero ahora en el estadio del conjunto azucarero en Palmaseca, a las 8:00 de la noche. Los dirigidos por Jorge Luis Pinto, esperan sumar su primer triunfo oficial de la temporada y con ello, lograr la clasificación a la segunda fase del torneo, en donde la llave está igualada a tres goles.



De no suceder nada fuera de lo habitual, el mismo grupo que fue inicialista en Barranquilla, afrontará desde el pitazo inicial el juego de vuelta, aunque, habrá variantes en los hombres que estarán en el banco de suplentes.



Con esto, la gran parte del plantel que no tuvo participación en el juego anterior de liga, contra Águilas Doradas, viene trabajando en la recuperación física y la articulación táctica para mejorar las falencias, que sufrieron en ese juego de ida contra el equipo atlanticense.



Los únicos que sí tuvieron presencia en el juego contra los antioqueños, fueron Michell Ramos, Kevin Viveros y Jhon Cabal, todos entrando desde el banco de suplentes en la segunda parte. Ellos hicieron parte del trabajo regenerativo y se sumaron a los trabajos con el resto de sus compañeros, al igual que los que estarán como alternativas.



Sobre este duelo, el defensor Kevin Saucedo habló de la obligación de conseguir la clasificación: “claramente tenemos la obligación de clasificar, siempre queremos ganar, todos los partidos salimos a eso, nunca vamos con la convicción de empatar o, a no dar lo mejor de nosotros. Tenemos la obligación de ganar y eso es lo que haremos el jueves”.



Tienen en cuenta que deben corregir varios errores del primer partido: “primeramente la salida de juego, cometimos muchos errores en la salida, quizás fuimos imprecisos en ese ámbito, entonces quizás corregir ese factor y la presión. Ese equipo quizás hizo muchas bolas largas, cuando los queríamos presionar y nos quebraron la presión por esa parte”.



De la confianza que han recibido del técnico, dijo que “como bien lo dijo el profe, el equipo alterno es el que va a tener esta chance u oportunidad en la copa, entonces tenemos que aprovecharla. Tenemos la obligación de clasificar, somos el Deportivo Cali y tenemos que demostrar eso en la cancha; primeramente ojalá se nos de la victoria y no volver a cometer los errores del partido pasado”.



Alineación probable



Deportivo Cali: Johan Walllens; Juan Esteban Franco, Kevin Saucedo, Jefferson Diaz, Brayan Montaño; Fabry Castro, Enrique Camargo, Jhon Vásquez, Michell Ramos; Jhon Cabal, Kevin Viveros.

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Estadio: Deportivo Cali.



Hora: 8:00 p.m.



TV: Win Sports +.



Árbitro: Steven Camargo (Bogotá).

Asistente 1: Danilo Criollo (Nariño).

Asistente 2: Nataly Arteaga (Nariño).

Cuarto árbitro: Julián Muñoz (Valle).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15