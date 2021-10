Nacional, por la reivindicación en Copa, visita al Cali sin ‘Teo’ 

Atlético Nacional visita este miércoles al Deportivo Cali, por la ida de la semifinal en la Copa Colombia 2021. El conjunto antioqueño se medirá a los vallecaucanos, en un duelo vibrante de cara a la definición de este certamen.



Con 22 jugadores, Atlético Nacional viajó a la capital vallecaucana para afrontar este duelo clave. Aldair Quintana y Yerson Candelo se encuentran con la Selección Colombia para los partidos de las Eliminatorias Suramericanas y serán ausentes de este partido. Tomás Ángel sigue trabajando con la Selección Colombia sub 18, mientras que Juan David Cabal y Ruyeri Blanco se encuentran en departamento médico con molestias físicas, tampoco estarán disponible para este encuentro.

Alejandro Restrepo, técnico de Atlético Nacional habló sobre lo que buscarán obtener en condición de visitante. "Sabemos de la importancia de este juego como equipo, lo que representa avanzar a una final para esta institución contra un gran rival y para eso debemos estar en un nivel alto de atención. No es un partido tradicional, sino una serie, estamos atentos a todos los detalles".



Además, indicó que "Cali es un equipo con mucha calidad, ya los enfrentamos en la Liga y fue complejo. De ese momento para acá hemos sumado más partidos, nosotros con una idea más desarrollada. Ellos cambiaron de entrenador, debemos aplicar bien nuestra idea, ser fuertes y que podamos ganar. Es un equipo fuerte en el fútbol colombiano. Contará con su afición, es otro contexto y por eso debemos estar muy atentos, enfocados en afrontar este juego, con el foco en todos los detalles, ser competitivos y buscar el resultado".



En cuanto al funcionamiento del equipo, Restrepo comentó que "este equipo está encontrando una idea de juego, donde la progresión esté fija una estructura que nos ayude a atacar de la mejor manera. El equipo se siente bien en esta idea, nos enfocamos en buscar variantes dependiendo el rival, corregir lo que no hacemos bien. Tenemos una estructura básica, donde vamos incorporando variantes. Hay posibilidades que tenemos en cuenta depende de las características y esperamos encontrar la mejor para este compromiso".



Analizando ese nivel de juego que esperan obtener, el estratega antioqueño señaló que "nuestra idea de un fútbol propositivo parte de encontrar ventajas desde nuestro arco, eso supone riesgos, hemos sido valientes y consecuentes con lo que planteamos. Muchas veces la salida fue clara, tomamos el error como aprendizaje, eso nos pone a reflexionar".



Datos entre Deportivo Cali y Atlético Nacional



Por Copa Colombia, esta es la tercera vez que se enfrentan Deportivo Cali y Atlético Nacional, los dos juegos anteriores fueron por los octavos de final en la edición 2014, los verdolagas se impusieron en el Pascual Guerrero 1-2, mientras que cayeron en el Atanasio. En los lanzamientos desde el punto penal, el conjunto antioqueño avanzó de fase tras imponerse por 3-2, con una gran noche de Cristian Vargas.



Esta es la séptima semifinal de Copa Colombia para Atlético Nacional y la tercera para Cali, aunque fue finalista en 1981, pero en ese formato de campeonato no hubo semifinal. Los verdolagas fueron finalistas en cuatro ocasiones ganándolas todas, mientras que los azucareros en dos oportunidades fue finalista, con un título, el de 2010.



Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Jonathan Marulanda, Emmanuel Olivera, Felipe Aguilar, Danovis Banguero; Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera, Andrés Andrade, Dorlan Pabón; Jonatan Álvez.



D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Deportivo Cali.



Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico).



T.V.: WIN Sports +.



