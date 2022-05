Rafael Dudamel no pierde la fe en Copa: espera remontar en Bogotá

Deportivo Cali continúa preparando el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia 2022, donde enfrentará el jueves a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, a partir de las 8:00 de la noche. El técnico Rafael Dudamel, es consciente de la situación de su equipo, que pierde la serie 3-1 contra los capitalinos.

“Debemos tener coordinación y sincronía, allí pasa el principal detalle, tú puedes intentar ejercer una presión intensa, pero si la haces descoordinada el rival siempre va a encontrar los espacios y Fortaleza lo hace muy bien, tienen un juego asociativo bastante interesante, muy bien desarrollado con una estructura táctica muy clara y tenemos que hacerlo con la misma intensidad, pero con mayor coordinación”.



Luego añadió: “en los momentos donde nosotros tengamos situacionalmente nuestros jugadores en campo rival, hay que tratar de recuperar la pelota lo más inmediatamente posible tras perdida y mantener las vigilancias defensivas que lleven a nuestros defensores a no pasar tanto trabajo como nos ocurrió en Cali, pero va de la mano con lo que dije anteriormente de estar organizados, bien solidarios y ser muy intensos con la pelota”.



Habló de la inconformidad que tuvo por el resultado en su momento: “tuvimos un llamado de atención, porque estuvimos muy lejos de lo que fuimos capaces de hacer y este jueves será un reto muy importante. Hemos trabajado estos días sabiendo que es un compromiso importantísimo pensando en llegar a instancias finales y como alcanzar directamente un cupo a la Copa Libertadores, a pesar del flojo torneo que hemos tenido en liga, pero ojalá podamos darle vuelta, nos ayudará mucho en la parte emocional y futbolística pensando en Always Ready”.



Se refirió al equipo que viajará y si prepararon los penales: “hay un equipo de 20 jugadores que va a viajar contra Fortaleza, algunos se quedarán y repetirán contra Patriotas, después hay un grupo que vuelve y el viernes al medio día hay otro grupo que se sumará para continuar hacia el partido en Tunja. En el tema de los penales claro que sí, por supuesto, es una opción y la hemos trabajado.”



Contó cómo avanza el estado físico de Yony González: “A Yony hay que llevarlo con calma pensando en Always Ready y Boca Juniors por la Copa Libertadores, que podamos tenerlo no en plenitud de condiciones, pero si en buen nivel de confianza, que esté tranquilo, supere el desgarro mentalmente porque clínicamente ya lo está y desde su característica de frenar y arrancar con su potencia y explosividad no tenga ningún riesgo de resentirse, eso es lo más importante y por eso le daremos los minutos que corresponda”,



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15