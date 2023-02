Viveros: ‘Hay que trabajar, con la mentalidad puesta para el domingo’

En el último partido de la primera fase de la Copa BetPlay Dimayor, Deportivo Cali goleó 6-0 a Barranquilla F.C. y se clasificó a la segunda ronda al ganar con el resultado global 9-3. Una de las figuras de la llave contra los atlanticenses, fue el delantero Kevin Stiven Viveros, quien marcó tres goles en total, dos en este último partido y salió como la figura por su aporte a la clasificación.

Precisamente el atacante habló al término del partido, sobre lo que se mejoró para poder golear: “En la semana corregimos algunas cosas que teníamos que mejorar, como vieron, el equipo no se cambió, fuimos los mismos y bueno, gracias a Dios llegaron los goles, que eso me hace tomar un poco más de confianza, para seguir trabajándose y seguir ayudándole al equipo”.



Comentó cómo está el grupo en lo anímico y cómo mejoró la parte física: “la verdad que estoy contento, porque con la confianza que me ha dado el profe, aquí se la estoy demostrando con goles y todo eso de lo físico, se ha conseguido con el cuidado de la nutrición acá. Creo que me ha servido gracias al Deportivo Cali y los médicos. El profe sabe cómo estamos en la parte de la comida, la recuperación física y todo eso me ha servido en la cancha, además se pueden ver los frutos de ese cuidado que me tienen”.



Fue interrogado sobre sí piensa que será titular contra Deportes Tolima, el domingo, a lo que respondió que “el que decide es el profe, yo solamente hago el trabajo que él me pide y bueno, le pude ratificar con goles. Hay que seguir trabajando y ya con la mentalidad puesta para el domingo”.



Espera que el grupo siga mejorando: “todo el equipo está contento, la verdad que agradecido con todo el equipo, la entrega que tuvimos y esperemos seguir dando eso, para que el equipo tenga una mayor mejoría cada partido y el domingo también conseguir los tres puntos con la ayuda de Dios”.



Corresponsal Futbolred

Cali