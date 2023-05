Deportivo Cali selló clasificación en penaltis: avanzó en Copa BetPlay

Deportivo Cali obtuvo su pasaje a octavos de final de la Copa BetPlay. Este jueves, en Montería, el equipo azucarero enfrentó a Jaguares en Montería. A pesar del 1-0 final, la serie se definió por penales.



El partido no contó con muchas oportunidades de gol, sin embargo, el Deportivo Cali mostró una gran versión a pesar de las limitaciones de su rival. Los carrileros del conjunto visitante fueron los jugadores más incisivos.



Tanto Velasco como Vásquez tuvieron ocasiones para abrir el marcador, no obstante, fallos en la definición ocasionaron que no se rompiera el cero.



Conforme avanzó el compromiso, Cali comenzó a bajar el ritmo y los primeros ataques de Jaguares no tardaron en llegar.



Luego del medio tiempo, el equipo local tomó la iniciativa y encerró al rival en su campo. Transcurrido el minuto 73, José Mendoza logró la apertura del marcador y le dio vida a su equipo en la serie forzando la tanda de penales. Tras el gol, el local mejoró y se acercó al arco pero no pudo ponerle el punto definitivo al partido.



Johan Wallens se agrandó en el arco del equipo visitante y con su salvadora intervención sobre la primer remate de su rival, le dio el pase a la siguiente instancia.



De esta manera, el equipo caleño deberá esperar por el sorteo para conocer a su rival. Los partidos de la siguiente ronda se jugarán la semana del 13 de julio y los de vuelta la semana del 17 de agosto según explicó Dimayor previo al comienzo de la competencia.



Deportivo Cali acompañará a Tigres FC, Alianza Petrolera, Cúcuta Deportivo, Millonarios, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Junior, Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira, Águilas Doradas, La Equidad, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto y América de Cali.