Cristian Castro Devenish y su nuevo desafío en el FPC con Nacional

Tras solucionar la incertidumbre en la inscripción de jugadores, Cristian Castro Devenish pudo sentirse parte del equipo y competir con Atlético Nacional, un sueño cumplido para este barranquillero de 20 años, quien sigue los pasos de hombres como Carlos Cuesta, Yerson Mosquera, entre otros, quienes se consolidaron con los verdolagas para continuar su carrera en el viejo continente.

Aunque en el caso de Devenish (como le gusta que le digan), primero tuvo su experiencia en Primera División en Portugal, donde tuvo rodaje en el Boavista. Incluso lo vinieron a buscar en este mercado de pases del fútbol luso, donde estuvo a punto de irse, hasta que se solucionó aquella novela con Cortuluá.



"Fue una linda sensación poder jugar, estoy enfocado en el partido de Copa y esperamos que todo nos salga muy bien. Estuve muy tranquilo antes de entrar en la cancha, si puedo jugar, espero hacerlo de la mejor manera y aportarle al equipo", expresó el corpulento zaguero, quien todavía es tímido ante los micrófonos y las cámaras, algo que no pasa cuando entra a la cancha. Con dos partidos, Cristian está cumpliendo el objetivo de sumar minutos y volver a edificar ese camino que lo lance de nuevo al fútbol internacional.



Sobre su carrera deportiva, el jugador indicó que "llegué en 2018 a Atlético Nacional, salí a Portugal, volví este año a Nacional y espero aprovechar cada oportunidad que tenga para jugar. La experiencia en Portugal fue muy buena, crecí mucho y espero aportar mi juego al funcionamiento del equipo. Me gusta salir de atrás, darle tranquilidad al juego del equipo".



Pensando en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Colombia contra Patriotas, Castro Devenish declaró que "todos los partidos son diferentes, ya enfrentamos a Patriotas, pero de igual manera hay que trabajar, debemos sacar diferencia en el marcador para liquidar la serie. Trabajo cada día para mejorar, hablamos con el cuerpo técnico, me dan la confianza necesaria. En nuestra casa debemos aprovechar todo para sacar la victoria e ir con ventaja en la serie contra Patriotas".



El jugador habló sobre ese momento en el que era una incertidumbre si iban a poder jugar o no con Nacional este semestre. "Fue difícil esa etapa de no estar inscritos, estuvimos con mucha calma y ahora que estamos inscritos, debemos aportar de la mejor manera cada vez que salimos a la cancha".



Volviendo al tema del fútbol portugués y los cambios con respecto a lo que se vive en nuestro país, Castro explicó que "hay muchas diferencias entre el fútbol portugués y el colombiano, especialmente en la velocidad. Por mi parte, quiero aportar toda esa experiencia vivida allá para que el equipo siga creciendo".



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8