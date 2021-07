¡Vuelve la Copa Colombia! Así se jugará la tercera fase-ida

La Copa Colombia está de regreso y el próximo 28 de julio se dará inicio a la tercera fase de este certamen que reúne a los equipos de primera y segunda división.

La Dimayor publicó la programación de los juegos de ida, en los que Millonarios, Independiente Medellín, Once Caldas, entre otros, tendrán participación.



COPA BetPlay DIMAYOR 2021

FASE III

PARTIDOS DE IDA



28 de julio



Patriotas Boyacá FC vs Real Santander

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: La Independencia



Atlético Bucaramanga vs Envigado FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win +



Independiente Medellín vs Once Caldas

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win +



29 de julio



Boyacá Chicó FC vs Llaneros FC

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: La Independencia



Jaguares FC vs Barranquilla FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Jaraguay



Deportivo Pereira vs Boca Juniors de Cali

Hora: 7:40 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: Win +/Win



4 de agosto



Alianza Petrolera vs Millonarios FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: Win +