DIM no pudo con Once Caldas: buscará la clasificación en Manizales

Deportivo Independiente Medellín igualó 1-1 con Once Caldas, en el juego de ida por la tercera fase en la Copa Colombia 2021. El poderoso se fue al frente en el marcador a través de Juan Pablo Gallego, pero Harrison Otálvaro empató el juego con un gran gol de tiro libre.

El local salió a jugar desde el comienzo presionando fuerte en el arco rival. Al minuto 2, Juan Pablo Gallego abrió el marcador con un potente disparo de pierna derecha al ángulo izquierdo del arquero Gerardo Ortiz. El joven volante de Independiente Medellín convirtió su primer gol como profesional en el fútbol colombiano.



Tras el gol, Once Caldas fue acercándose al área rival y al minuto 13, Harrison Otálvaro de tiro libre empató para el equipo de Manizales, el volante empalmó la pelota con pierna derecha, lejos del alcance del arquero Luis Erney Vásquez.



Al minuto 21, Once Caldas tuvo el segundo a través de Juan David Pérez, quien aprovechó un pase en profundidad sobre el sector izquierdo del campo, pero el ex Águilas y Millonarios no logró definir a la salida del arquero Vásquez.



Sobre el minuto 30, Medellín recuperaba la pelota y las intenciones de aproximarse al campo contrario. Once Caldas esperaba y salía en contraataque, hostigando la defensa en el local.



Al minuto 35, Once Caldas hizo el primer cambio, se retiró Harrison Otálvaro por lesión, ingresó Bryan Angulo. El '10' albo presentó una molestia muscular.



Los últimos minutos carecieron de intensidad de juego, aunque Luis Erney Vásquez en tiempo de descuento, con un blooper, por poco se le mete la pelota en su arco tras una jugada que no tenía peligro.



En la etapa complementaria, ingresó en Independiente Medellín el argentino Agustín Vuletich, en lugar de Leonardo Castro, quien no tuvo un destacado juego.



Promediando los 15 minutos, Medellín tenía un mayor control de la pelota y se acercaba al arco contrario con juegos por banda y pelota quieta. Aunque no lograban conseguir la puntada final de las jugadas. Al minuto 16, ingresó Vladimir Hernández en lugar de Juan Pablo Gallego.



Por el lado de Once Caldas, Eduardo Lara decidió mover el banco e ingresar dos delanteros al minuto 25, buscando un mayor peso ofensivo. En el visitante entraron Ménder García y Adrián Estacio, en lugar del argentino Nicolás Messintini y Juan David Pérez. Inmediatamente respondió Medellín con otra variante, ingresó Sebastián Hernández en lugar de Javier Reina.



Al minuto 33, un descuido de David Loaiza cerca al área, le quedó la pelota a Ménder García, quien remató de media distancia, pasando cerca del vertical derecho.



Con el paso de los minutos, Medellín intentaba acelerar, pero no lograba concretar las opciones de gol, al minuto 36 y 39, Vuletich tuvo cerca el segundo gol. Once Caldas respondió al minuto 42, con un mano a mano de Adrián Estacio, pero Vásquez logró desviar la pelota.



Sobre el final del partido, ambos cuerpos técnicos no estuvieron de acuerdo con los tres minutos que adicionó el central Luis Matorel. Eduardo Lara aprovechó que estaban atendiendo a Brayan Angulo en el campo de juego, para hacer tres cambios más.



Al final, ambos equipos no pasaron del empate y todo quedó para definirse en Manizales, el próximo miércoles 4 de agosto.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8