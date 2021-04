Definidas llaves de Copa Betplay: equipos de primera entran en acción

Tras ganar sus partidos el jueves, Barranquilla y Boca Juniors de Cali se sumaron a Llaneros y Real Santander, como los representantes de la B para la siguiente fase de la Copa Colombia. Ahora, en la fase 3 del campeonato, se medirán a equipos de la liga, que se quedaron sin acción en Libertadores o Sudamericana.



En la jornada del jueves, Barranquilla dejó en el camino a Tigres, al que superó en global 4-1. Boca hizo lo propio frente al Valledupar (4-3). El miércoles, Llaneros había eliminado a Real Cartagena por la mínima diferencia y Real Santander a Leones, por global de 5 goles a 1.



Esta fase se jugará a partidos de ida y vuelta, que se jugarán en la semana del 28 de julio, mientras que la vuelta será la semana del 4 de agosto.



Llave A: Llaneros vs Boyacá Chicó



Llave B: Real Santander vs Patriotas Boyacá



Llave C: Barranquilla vs Jaguares



Llave D: Boca Juniors Cali vs Deportivo Pereira



Llave E: Millonarios vs Alianza Petrolera



Llave F: Once Caldas vs Independiente Medellín



Llave G: Envigado vs Atlético Bucaramanga