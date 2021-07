Gallego y su primer gol con el DIM: 'Es algo que me llena el corazón'

Deportivo Independiente Medellín sigue sin ganar este semestre, tras los dos empates en la Liga, la paridad en Copa contra Once Caldas, lo verá obligado para ir a Manizales para buscar la clasificación. Al final del juego contra el ‘albo’, el volante Juan Pablo Gallego quien convirtió en ese encuentro, su primer gol como profesional.

“Hicimos cosas muy importantes, el equipo mejoró mucho, tuvo un ataque que venimos trabajando a lo largo de la semana. Desafortunadamente no se nos dieron las cosas, pero en el partido de vuelta esperamos darlo todo y conseguir la clasificación”, señaló Gallego.



En cuanto al gol marcado al minuto 2 del primer tiempo, desde que remató al arco, hasta que infló la red, Juan Pablo comentó que “fue algo inexplicable, es lo que sueñas desde pequeño, lograr el primer gol como profesional es algo que me llena el corazón. Pero me voy triste por el resultado, porque merecíamos más, pero por el gol, estoy contento y ojalá lleguen más”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En twitter: @juanchoserran8