Copa BetPlay 2023: novedoso formato y primeros partidos del año

La Copa BetPlay Dimayor 2023 arrancará con emociones y cruces entre equipos de la Primera y Segunda División. La Dimayor contempla de tres fases previas, en el camino a la lucha por el título y por un cupo a la Copa Libertadores.



Hay cambios en el formato de competición: “En la primera fase, participarán los 8 últimos clubes en la tabla de reclasificación del Torneo BetPlay Dimayor 2022 y los 8 últimos de la reclasificación de la Liga BetPlay Dimayor 2022. Esta fase se disputará a partidos de ida y vuelta”, indicó la Dimayor.

De esta manera, Boyacá Chicó, Deportivo Cali, Atlético Huila, Alianza Petrolera, Jaguares de Córdoba, Envigado FC y Once Caldas serán los equipos de primera categoría que comenzarán el torneo disputando más partidos que el resto de los 26 equipos, teniendo en cuenta que Real Cartagena, Barranquilla FC, Orsomarso, Real Santander, Valledupar FC, Atlético FC, Boca Juniors de Cali y Cúcuta Deportivo estarán también en la primera instancia.



Así quedaron los partidos de la Fase I de la Copa BetPlay 2023 (en paréntesis, cómo arranca la localía para los equipos de la Liga):



- Real Cartagena vs. Boyacá Chicó (local)



- Real Santander vs. Alianza Petrolera (local)



- Atlético vs. Envigado FC (visitante)



- Barranquilla FC vs. Deportivo Cali (visitante)



- Valledupar FC vs. Jaguares de Córdoba (visitante)



- Boca Juniors vs. Unión Magdalena (visitante)



- Orsomarso vs. Atlético Huila (visitante)



- Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas (visitante)

¿Cómo se juega la Fase 2?



Los 8 clubes ganadores de la fase I se enfrentarán contra los 8 primeros clubes de la reclasificación del Torneo BetPlay Dimayor 2022. Se disputará a partidos ida y vuelta. Los ganadores de la fase I terminarán en condición de local.



G8 - Quindío



G7 - Patriotas



G6 - Fortaleza



G5 - Llaneros



G4 - Leones



G3 - Tigres



G2 - Bogotá



G1 – Cortuluá







Para la fase tres, según el sorteo realizado, los ganadores de la anterior instancia se enfrentarán entre ellos mismos en partidos de ida y vuelta. Los cruces serán A vs H, B vs G, C vs F y D vs E.



Los cuatro clasificados se unirán a los 12 equipos restantes de la Liga para ser emparejados en partidos (ida y vuelta) de octavos de final.



En octavos entran en competencias estos equipos: Millonarios FC, Deportivo Independiente Medellín (DIM), Deportes Tolima, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira, Rionegro Águilas, La Equidad, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto y América de Cali.