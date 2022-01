¡Primera Ronda! Definidos los horarios del inicio de la Copa Betplay

Comienza el sueño de la Copa Betplay en el año 2022, en primera instancias los equipos de la segunda división de fútbol colombiano tendrán que disputar la primera fase, donde tan solo siete equipos sigan en el camino de este certamen.



Por medio de un comunicado Dimayor informó po que la primera fecha de la copa se disputará entre 9 – 10 febrero.



9 de febrero



Real Santander vs Barranquilla FC

Hora: 2:10 p.m.

Estadio: Villaconcha

Televisión: WIN / WIN+



Boca Juniors de Cali vs Fortaleza CEIF

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Por definir



Valledupar FC vs Atlético FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Armando Maestre



Tigres FC vs Leones FC

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: WIN+



Orsomarso SC vs Llaneros FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera



10 de febrero

​

Deportes Quindío vs Bogotá FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: WIN+



Atlético Huila vs Real Cartagena

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN+