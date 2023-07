Copa BetPlay 2023: así quedaron las llaves de los octavos de final

Se sortearon los octavos de final de la Copa BetPlay, dejando varios cruces interesantes, con choques para no perderse. Cabe destacar que en esta zona, llegan los cuatro equipos ganadores de las fases previas, además, de entrar al ruedo los 12 mejores de la reclasificación del 2022.



Así quedaron configurados los cruces en los octavos de final, con su respectiva localia. Para las siguientes fases, también se realizará el sorteo respectivo.

Medellín vs Pasto (Inicia en el Atanasio Girardot y termina en el Libertad)

Equidad vs Águilas Doradas (Inicia en Techo y termina en el Alberto Grisales)

Alianza Petrolera vs Deportes Tolima (Inicia en el Daniel Villa Zapata y termina en el Manuel Murillo Toro)

Millonarios vs Bucaramanga (Inicia en El Campín y termina en el Alfonso López)

Tigres vs Deportivo Pereira (Inicia en Techo y termina en el Hernán Ramírez Villegas)

Cúcuta Deportivo vs Junior (Inicia en el General Santander y termina en el Metropolitano)

Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe (Inicia en Palmaseca y termina en El Campín)

América vs Atlético Nacional (Inicia en el Pascual Guerrero y termina en el Atanasio)



Los bombos se dividen por los 16 clubes participantes y el segundo con dos balotas, para definir localías.