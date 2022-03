Entran los clubes de la Liga: horarios fase tres de la Copa BetPlay

La Copa BetPlay ya arrancó, con los clubes que compiten en segunda división, quienes ya enfrentaron sus partidos correspondientes y avanzaron hasta la fase tres. En esta, arrancaran los clubes de primera categoría que no tuvieron participación internacional en el 2022.



Esta es la programación, para los juegos de ida, que se disputarán entre el 30 y 31 de marzo.



COPA BETPLAY DIMAYOR 2022

FASE III

PARTIDOS DE IDA



30 de marzo



Envigado FC vs Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 PM

Estadio: Polideportivo Sur

Transmisión: Win/Win+



Unión Magdalena vs Real Santander

Hora: 3:00 PM

Estadio: Sierra Nevada



Cortuluá vs Fortaleza CEIF

Hora: 3:30 PM

Estadio: Doce de Octubre



Patriotas FC vs Tigres FC

Hora: 4:00 PM

Estadio: La Independencia



Águilas Doradas vs Deportivo Pereira

Hora: 6:00 PM

Estadio: Alberto Grisales

Transmisión: Win+



Alianza Petrolera vs Jaguares FC

Hora: 6:00 PM

Estadio: Daniel Villa Zapata



31 de marzo



Once Caldas vs Deportes Quindío

Hora: 6:00 PM

Estadio: Palogrande

Transmisión: Win+



Deportivo Pasto vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:00 PM

Estadio: Departamental Libertad

Transmisión: Win+