Copa Betplay 2022: así jugarán en la ida de los cuartos de final

En las últimas horas, Dimayor anunció la programación para la fase definitiva de la Copa Betplay 2022 que se iniciará el 27 de julio con los partidos de ida de cuartos de final. Tolima vs Medellín y Millonarios vs Fortaleza subirán el telón.

Cuartos de final - Ida



Miércoles, 27 de julio

Deportes Tolima vs Independiente Medellín

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión Win+



Millonarios FC vs Fortaleza

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión Win+



Jueves, 28 de julio

La Equidad vs Unión Magdalena

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión Win+



Junior vs Atlético Nacional

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión Win+