Copa Betplay definió duelos de octavos de final: cruces imperdibles

Este viernes, la Dimayor realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Betplay 2022, tras conocer el jueves la clasificación de Santa Fe, Fortaleza, Bucaramanga y Once Caldas, a falta de un último partido, entre Águilas y Pereira, que entregará el último cupo. La suerte en las balotas dejó imperdibles cruces, entre los que se destacan Nacional-Once Caldas y Junior-Santa Fe.

El sorteo se realizó entre dos grupos principales. El primero, conformado por los siete clubes ganadores de las llaves en la Fase III, y el segundo, con los ocho equipos clasificados a Conmebol Libertadores y Sudamericana 2022.



Las llaves se jugarán por eliminación directa en partidos ida y vuelta, donde serán locales -en el partido de vuelta- los clubes ganadores de la Fase III. Los encuentros se disputarán entre el 20 de abril y 11 de mayo.



Así serán los octavos de final de la Copa Betplay 2022



Llave A: América de Cali vs Unión Magdalena

Llave B: Deportivo Cali vs Fortaleza

Llave C: Independiente Medellín vs Tigres

Llave D: Atlético Nacional vs Once Caldas

Llave E: Junior vs Independiente Santa Fe

Llave F: Deportes Tolima vs (Rionegro Águilas vs Deportivo Pereira, por definir)

Llave G: Millonarios vs Jaguares

Llave H: La Equidad vs Atlético Bucaramanga



El duelo entre Pereira y Águilas se jugará el próximo 14 de abril a las 7:30 pm, en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El ganador será rival del Deportes Tolima en los octavos.