¡Tremenda ‘llave de la muerte’! Ojo a los cuartos de final en Copa

Este jueves culminó la fase de los octavos de final en la Copa BetPlay 2021. Salvó Junior de Barranquilla, todos los equipos llamados a clasificar, hicieron la tarea. Aspecto que deja sumamente llamativa la siguiente ronda.



América de Cali, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Deportivo Pereira, Deportivo Pasto, Equidad y Santa Fe siguen en carrera por uno de los trofeos de la temporada.

La Dimayor oficializó los cruces de cuartos y se avecinan duelos apasionantes. El primer lado del cuadro ofrece a un claro favorito, mientras que el segundo lado tiene partidos de alto voltaje por doquier.



Vale recordar que el formato en estos duelos es de la siguiente manera: el ganador de la Llave A se cruza con el de la Llave D en semifinales, mientras que las llaves B y C hacen lo propio. Serán partidos de ida y vuelta.



Así las cosas, los cruces quedaron de la siguiente manera:



A: Equidad vs Tolima

​D: Pereira vs Pasto

De acá saldrá la primera llave de semifinales***



B: Nacional vs Santa Fe

C: América vs Cali

De acá saldrá la primera llave de semifinales***