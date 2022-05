¿Cómo serán los cruces en los cuartos de final de Copa Betplay 2022?

Este miércoles se entregaron los primeros clasificados a cuartos de final de Copa Betplay 2022 y no se dio ninguna sorpresa. Los que habían tomado ventaja en la ida, avanzaron de fase.



Este jueves, cuando se disputen los minutos finales entre Unión Magdalena-América, partido que debió suspenderse por un corte de fluido eléctrico y una tormenta en Santa Marta, está 2-1 (4-2 global), además, del segundo choque entre Fortaleza y Deportivo Cali. Allí se entregarán los otros dos equipos que accederán a cuartos.

Con los resultados de este miércoles, Independiente Medellín, La Equidad, Millonarios, Nacional y Junior, se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos de final.



El DIM superó con un global 3-1 a Tigres, La Equidad avanzó tras el 2-0 a Bucaramanga, Nacional se impuso 5-1 a Once Caldas y Tolima despachó al Pereira, 5-4. Por otro lado, Millonarios hizo lo propio con Jaguares (4-1) y Junior que superó con global 3-1 a Santa Fe.



Resultados de los octavos de final

Medellín 1-0 Tigres

Tigres 1-2 Medellín



América 1-2 Unión Magdalena

Unión Magdalena 2-1 América (*Reprogramado)



Equidad 2-0 Bucaramanga

Bucaramanga 0-0 Equidad



Junior 2-1 Santa Fe

Santa Fe 0-1 Junior



Tolima 3-2 Pereira

Pereira 1-1 Tolima



Nacional 3-0 Once Caldas

Once Caldas 1-2 Nacional



Millonarios 3-0 Jaguares

Jaguares 1-1 Millonarios



Deportivo Cali 1-3 Fortaleza

Fortaleza vs Deportivo Cali (*Por jugar)



¿Cómo se jugarán los cuartos de final?

Unión Magdalena/América vs La Equidad

*Restan 10 minutos de partido, que se disputarán este jueves a las 9:00 am.



Nacional vs Junior



Fortaleza/Deportivo Cali vs Millonarios

*El rival de los azules se definirá este jueves, a las 8:00 pm.



Ind. Medellín vs Deportes Tolima