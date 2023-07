Castillo envió voz de aliento a Novoa tras dura noche con América

América de Cali cayó duramente ante Atlético Nacional en la ida de los octavos de final de la Copa Betplay. El cuadro verdolaga se quedó con el triunfo por 3-1, un marcador que fue así de abultado por algunos errores en la zaga y en la portería.



De hecho, uno de los jugadores cuestionados fue el arquero Diego Novoa que terminó con tres goles encajados y no tuvo su mejor presentación a lo largo del juego, cuestión que causó los chiflidos a su persona por parte de la hinchada escarlata.



Pues bien, tras el juego, Harlen Castillo le envió un mensaje de aliento al guardameta de los vallecaucanos y a su vez se sintió identificado con la irregular presentación de Novoa ante Nacional.

“Le quiero mandar una fuerza y un apoyo a Diego Novoa. El fútbol es complicado, a veces cometemos errores, las cosas no pasan por los mejores momentos. Me pasó en Pereira en un tiempo en el que ni tapaba las ollas de la casa”, comentó en rueda de prensa tras el juego.



“El futbol da revancha y más que duele que uno juegue como local y lo chiflen. Me duele porque es un colega de este trabajo y espero que se levante de esta situación. Se hacen grandes jugadores después de estos momentos complicados”, agregó Chipi Chipi.



Vale señalar que Novoa viene siendo el titular de América desde hace un tiempo, pero la hinchada parece que se aburrió del rendimiento del jugador que tuvo un mal primer semestre y ahora no comenzó de gran manera esta eliminatoria ante Nacional.