'Bolillo' Gómez:'Los equipos de la B son tan fuertes como los de la A'

El Junior de Barranquilla sufrió en el General Santander y cayó frente al Cúcuta Deportivo por Copa BetPlay. Este jueves, los dirigidos por Hernán Darío Gómez acumularon su tercera derrota al hilo y aún no conocen lo que es ganar en lo que va del segundo semestre del año.



El estratega habló en rueda de prensa luego del 4-3 y fue autocrítico con el resultado. Además, envió un mensaje a la dirigencia y afición, pidiendo paciencia y confianza en el proyecto. Por otro lado, destacó que no hay muchas diferencias entre un equipo de segunda y uno de primera categoría por el aumento de nivel del fútbol colombiano.

Aspectos a mejorar: “Todas las conferencias de prensa he hecho autocrítica, estamos tratando de formar, de encontrar una nómina que nos dé continuidad. Tenemos defectos que ahora le diré al grupo”.



Autocrítica tras la derrota: “Junior de Barranquilla está en este proceso de adaptación con jugadores que trajimos y todavía no nos encontramos. Un equipo que mete tres goles no puede ser defensivo. Esperemos cuando el equipo gane, cómo van a reaccionar después”.



Errores defensivos: “Tuvimos muchas dificultades en defensa por la situación del partido y por ahí dimos espacios, pero hoy metimos tres goles, que nunca los habíamos metido desde que yo estoy y eso va sumando cosas, esperando encontrar el equilibrio”.



Mensaje a los directivos: “Yo tengo una buena relación, tengo un recorrido, respeto todo y las decisiones las respeto. Confío en el grupo de muchachos que tengo, en nuestro trabajo, no nos ha salido, espero que nos aguanten un poco más. Mucho respeto a la directiva”.



Perder con un equipo de la B: “Eso de nóminas es muy relativo, el fútbol colombiano está muy parejo, los equipos de la B son tan fuertes como los de la A”.



Encontrar el equilibrio: “El Junior en todos los partidos ha tenido muy buenos y malos momentos. Una de las dificultades más grandes del Junior eran las opciones de gol y éramos sólidos en defensa, hoy hicimos tres goles y perdimos el orden defensivo. Trataremos con la nómina buscar un equilibrio para poder sumar y alcanzar los puestos que Junior merece. Tenemos un problema grave, que no hemos ganado y eso a veces confunde, pero vamos a seguir luchando por el triunfo”.