Con nómina alterna, Cali debuta en Copa contra Barranquilla F.C.

Este jueves, Deportivo Cali hará su debut oficial en la Copa Colombia, cuando enfrente al Barranquilla F.C. en el partido de ida por la primera ronda de la competencia, que reúne a los equipos de la primera y segunda división del fútbol profesional, a partir de las 5:30 de la tarde, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la capital atlanticense.

El equipo luego del empate del domingo contra Atlético Nacional en Medellín, volvieron a la ciudad, el grupo principal tuvo jornada de descanso y recuperación, y los que no tuvieron muchos minutos, comenzaron a preparar el partido contra el equipo barranquillero, que milita en la segunda división. Ya que el entrenador Jorge Luis Pinto, había anunciado que el ‘grupo B’ va a afrontar el primer partido de la eliminatoria.



Durante el martes y miércoles, el plantel trabajó especialmente en la articulación táctica y los detalles finales del compromiso, para luego realizar el desplazamiento a ciudad de Barranquilla.



Sobre el partido, el entrenador santandereano dijo que: “por la cabeza de nosotros no ha pasado de que salgamos de la copa, estas primeras fases la vamos a afrontar con el alterno, que viene trabajando muy bien, vamos a probar y que ellos nos van a mostrar que están en condiciones de responder. Esta es una responsabilidad que tenemos que asumirla, ya después miraremos, pero no quiero recargar de volumen competitivo al equipo A”.



Sobre lo que conoce del rival, referenció que “hemos venido mirando a Barranquilla con la filosofía del Junior. La cantidad de muchachos jóvenes que tienen formando en las escuelas deportivas de ellos. Son equipos que compiten, tiene cosas importantes, están preparados bien; por lo tanto no será un partido fácil, ellos estarán jugando de local y querrán sacar provecho. No es fácil el partido, pero con nuestro equipo podemos responder de tú a tú”.



Alineación probable



Johan Walllens; Juan Esteban Franco, Kevin Saucedo, Jefferson Diaz, Brayan Montaño; Fabry Castro, Enrique Camargo, Jhon Vásquez, Michell Ramos; Jhon Cabal, Kevin Viveros.



D.T.: Jorge Luis Pinto.



Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.



Hora: 5:30 p.m.



T.V.: Win Sports +.



Árbitro central: Gustavo Cortés (Bogotá).



Asistente 1: Elkin Charris (Bolívar).



Asistente 2: Jheison Castro (Córdoba).



Cuatro árbitro: Jefry Herrera (Atlántico).



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15