Santa Fe con ventaja, pero a luchar con el historial contra Nacional

Santa Fe llegará con ventaja al estadio Atanasio Girardot, buscando las semifinales de la Copa BetPlay, cuando enfrenten a Atlético Nacional. El 2 a 1 no es sinónimo de confianza, un resultado que deberán ampliar o manejar inteligentemente los de Grigori Méndez, si quieren pasar de fase. En el camino reciente, se han cruzado ambas escuadras, no solo en finales, sino en llaves definitivas.



Y es que Santa Fe no accede a los cuatro mejores de la Copa desde la edición del 2016, cuando Nacional se coronó campeón de esa edición. Llave dispareja, pues en Medellín empataron a un tanto, pero en la vuelta los verdolagas ganaron 1 a 4 para quedarse con el cupo a la gran final, donde derrotarían a Junior.



Ese mismo año se encontraron en las semifinales de la Liga-II, Nacional afrontó la llave con suplentes y juveniles. Empate a un tanto en Bogotá y goleada 0 a 4 de Santa Fe ante una nómina plagada de juveniles, pues la titular estaba de camino a Japón, para afrontar el Mundial de Clubes.



En la definición de la Superliga 2015, se encontraron. Nacional sacó la ventaja 2 a 1 en Medellín, pero en Bogotá, Santa Fe ganó 2 a 0 con tantos de Mina y Páez. En el apertura del 2014, los verdolagas superaron con creces a los leones. 2 a 1 en el global para hacerse con el paso a la gran final.

La edición 2012 fue la primera que ganó Nacional en el actual formato. En octavos de final se cruzaron y Nacional ganó la serie en el global por 5 a 2, tras empatar a dos en Bogotá y golear 3 a 0 en el Atanasio.



2009 fue el primer cruce en llaves de ida y vuelta entre ambas escuadras. Semifinales de la Copa y todo se definió en penales, luego de empatar 4 a 4 en los juegos de Medellín y Bogotá.