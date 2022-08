Nacional busca una hazaña contra Junior: por la remontada en la Copa

Atlético Nacional recibe este jueves, desde las 8 de la noche a Junior, por el juego de vuelta en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2022. Tras la derrota sufrida en Barranquilla por 3-0, los verdolagas buscarán la remontada para avanzar a las semifinales. El conjunto antioqueño regresa a la competencia oficial tras 12 días de trabajo intenso.



Hernán Darío Herrera no tendría variantes con respecto al último partido de Liga contra Alianza Petrolera. El estratega confía en el trabajo del plantel para lograr la épica. “La estructura de Nacional es cambiante. Tenemos que remontar un 3-0 y hay que cambiar muchas cosas. Tuvimos una semana para trabajar en varios detalles, al frente tenemos un rival fuerte. Estamos convencidos que lo podemos lograr”, destacó.



Además, “Junior es un gran equipo, tuvo ventaja en Barranquilla, nosotros debemos remontar el marcador de 3-0 y esta semana trabajamos para intentar lograrlo. Carlos Bacca es un gran jugador”.



Por su parte, Danovis Banguero comentó que “es difícil pero no imposible remontar. La diferencia radica en la efectividad y el mantener el cero en el fondo. Creemos que vamos a avanzar, tenemos la fe intacta. Vivimos el día a día”.



El ex Tolima, Huila, entre otros, precisó que “tenemos las armas para enfrentar a Junior, hay que estar metidos desde el primer minuto y es un trabajo de todos. Nosotros en la cancha y los hinchas en la tribuna, hay que atacar sus puntos débiles”.



En cuanto al planteamiento del partido, Banguero reseñó que “nosotros debemos explotar las bandas. Ellos van a querer eliminarnos, pero tienen la comodidad del marcador. Nosotros estamos de local y tenemos la necesidad de salir al frente, hay que someterlos y que les toque defender, algo que no es su fuerte, que no estén cómodos. Hay que estar fuertes mentalmente, ser intensos. Los primeros 15 minutos debemos marcar, aprovechar el impulso de los hinchas. De local hicimos la diferencia y esperamos que esta vez no sea la excepción”.



Datos entre Atlético Nacional y Junior

Por Copa Colombia, Atlético Nacional y Junior se enfrentaron en tres llaves: octavos de final 2015, final 2016 y cuartos de final 2018. El balance es de una llave ganada para Junior contra dos para Nacional, incluyendo una final. De estos duelos entre tiburones y verdolagas, por lo general, el que pasa, se queda con el torneo. Pasó en 2015 con Junior y en 2016, 2018 con Nacional.



En los últimos 50 juegos disputados por toda competencia, Liga, Copa y Superliga, Nacional ha ganado 19 partidos, empataron 15 y perdió 13. Anotando 65 goles y recibiendo 58. El 15 de septiembre del 2011 fue la última vez que Carlos Bacca ha logrado anotarle un gol a Nacional con la camiseta tiburona.



Desde el 17 de octubre de 2015, Atlético Nacional no le anota más de tres goles a Junior en un partido oficial. Esa vez fue en el Metropolitano, en la fecha 16 de la Liga II-2015 con anotaciones de Marlos Moreno con doblete, uno de Jefferson Duque y otro de Alejandro Guerra. Mientras que, en el Atanasio, los verdolagas se impusieron por última vez sobre los barranquilleros anotando más de tres goles, el sábado 5 de marzo de 2011 por el partido de la quinta fecha en la Liga I-2011, donde Nacional se impuso por 4-1, con goles de Macnelly Torres por duplicado, Carlos Rentería y Edwin Cardona.



Alineación probable

Atlético Nacional: Kevin Mier; Andrés Felipe Román, Cristian Castro Devenish, Emmanuel Olivera, Danovis Banguero; Jhon Duque, Andrés Andrade, Jarlan Barrera; Dorlan Pabón, Daniel Mantilla, Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 8:00 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).



VAR: Jhon Ospina (Quindío).



TV: Win Sports +.



