Junior a revalidar su clasificación en Copa BetPlay: visita a Nacional

Un jalón de orejas de parte de la dirigencia para Juan Cruz Real y al Junior de Barranquilla fue suficiente para que el club reaccionara. La derrota ante el Once Caldas en el cumpleaños del club no gustó para nada, por lo cual los Char se sentaron a hablar y dejar las cosas claras al estratega argentino. En primer lugar, le pidieron que alineara a Carlos Bacca, una inclusión que sirvió contra el Medellín, y segundo, un cambio de cara más que necesario.

Carmelo Valencia, Edwuin Cetré y Nilson Castrillón dejaron la serie muy cuesta arriba para Atlético Nacional, pero cada partido tiene su historia y en el Atanasio Girardot se vivirá una caldera en la que Junior de Barranquilla tendrá que revalidar el resultado conseguido en casa y llevarse el pase a las semifinales sea manteniendo el marcador, o aumentando la ventaja holgada ya conseguida en la ida.



Para este compromiso, Juan Cruz Real no podrá contar con Fernando Uribe. El goleador que alcanzó la cifra de los 100 goles ante el Deportivo Independiente Medellín regresó tras pedir un permiso otorgado por el club para atender una situación personal como el fallecimiento de su madre. Al volver, señaló al cielo dedicándole su celebración a su mamá, pero fue una gris celebración por una molestia en su tendón de Aquiles.



Fernando Uribe se mantuvo en revisión del cuerpo médico, pero finalmente no podrá ser de la partida contra uno de sus anteriores clubes como lo es Atlético Nacional. Una dura baja, no solo para el club, sino para él mismo que no puede regresar de manera tranquila a la actividad con el Junior de Barranquilla.



Aunque pierda a Fernando Uribe, Junior de Barranquilla y Juan Cruz Real celebran los regresos de dos jugadores importantísimos en sus posiciones. Luis ‘Cariaco’ González regresó a la convocatoria después de superar una distensión. A su vez, el defensor central, Daniel Rosero volverá a la nómina tras una molestia muscular que lo sacó del último partido ante el Medellín por Liga BetPlay.



Juan Cruz Real con su nómina y alineación deberá ganarles a las dudas con un triunfo y sellar su clasificación a semifinales donde se verá las caras o con La Equidad o Unión Magdalena. Uno de los defensores del estratega es Didier Moreno que no entiende por qué se le está echando desde que tomó las riendas del Junior de Barranquilla. En el VBar de Caracol explicó que el estratega ha dejado un semblante muy positivo.



“El balance de Juan Cruz es muy positivo. Ha impuesto una idea, tiene una intención de juego y ha llevado a que el grupo ponga en práctica esa intención. No entiendo por qué es un caos cada partido para él, desde que llegó lo están sacando. Es un técnico que hace las cosas bien. Aquí en nuestra casa si hemos perdido tres partidos es mucho, y competimos de mejor manera de visitante. Vamos bien en el torneo”, explicó en el VBar.



El semblante entre ambas escuadras, Junior y Atlético Nacional en Copa BetPlay deja nueve partidos disputados entre sí. Cuatro victorias para cada uno, y un empate. Se espera el desenlace en un partid clave que por ahora los barranquilleros dominan en el marcador global.



Alineación probable:

Sebastián Viera; Nilson Castrillón, Jorge Arias, Daniel Rosero; Walmer Pacheco, Daniel Giraldo, Didier Moreno, Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza; Carlos Bacca y Carmelo Valencia. DT: Juan Cruz Real.

Hora: 8:00 P.M.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó)

TV: Win Sports +