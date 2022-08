A Nacional le cobrarán el incidente con Cruz Real y habrá sanción

Los días en Atlético Nacional no son los mejores, pues los resultados a nivel deportivo, muestran la irregularidad en la que está el actual campeón de Colombia. Los dirigidos por el ‘Arriero’ Herreroa no tienen un buen presente, desde lo futbolístico, lejos de estar al nivel del club que conquistó la estrella 17, pese a no tener tantos cambios en el plantel.



Ahora, los lios van con la Dimayor, pues el club fue reportado en el boletín de sanciones más reciente, publicado por el Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Colombiano.



El incidente ocurrió durante el duelo de vuelta, correspondiente a los cuartos de final de la Copa BetPlay, donde los verdolagas recibieron a Junior, empatando a un gol y quedando por fuera de la competición.



Este fue el comunicado, por parte de la Dimayor, respecto al castigo al campeón de Colombia “Atlético Nacional sancionado con dos fechas de suspensión parcial de la plaza, tribuna norte y multa de tres millones de pesos, por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del CDU de la FCF; en el aprtido disputado en la segunda fecha de los cuartos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2022, contra el Club Deportivo Popular Junior”.



Además, iniciaron investigación ante el incidente ocurrido entre el técnico de Junior, Juan Cruz Real, ante las supuestas agresiones de Mauricio Navarro, integrante de la junta directiva del club, al terminar el compromiso “En indagación, Mauricio Navarro, integrante de la Junta Directiva del Club Atlético Nacional, por presuntamente incurrir en la infracción descrita en el numeral 1 del artículo 80 del CDU de la FCF”.

Atlético Nacional estará enfrentándose a Bucaramanga, en la siguiente jornada de la Liga BetPlay.