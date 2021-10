Por su séptima final de Copa: Nacional recibe en el Atanasio al Cali

Atlético Nacional recibe este jueves, desde las 8:05 de la noche al Deportivo Cali, por la vuelta en la Copa Colombia 2021. Luego de un vibrante empate 2-2 en suelo vallecaucano, los verdolagas buscarán en el Atanasio avanzar a su quinta final. Al frente está el conjunto azucarero que esperan dar la sorpresa y llegar a su tercera final en este torneo.



El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo sabe que esta es una gran oportunidad para disputar un título, por eso contará con lo mejor de su nómina para afrontar este partido. En cuanto a las ausencias, Danovis Banguero está suspendido por haber sido expulsado en el juego de ida, mientras que el uruguayo Jonatan Álvez está lesionado en su rodilla derecha y todavía se encuentra en el departamento médico.



"El nivel de atención es especial, pero no es distinto. Cada partido se asume con mucha responsabilidad, debemos tener mucha atención a esta serie, son 90 minutos donde debemos marcar diferencia en el marcador. Esperamos un gran apoyo de nuestra hinchada, como siempre. Lo más importante ahora es este juego. Estar en Nacional te ilusiona para conquistar logros, pero tenemos los pies en la tierra y sabemos que, si ganamos este juego, tendremos la posibilidad de estar más cerca de un sueño", detalló el entrenador verdolaga.



Sobre la ausencia de Teófilo Gutiérrez para este partido, el estratega antioqueño detalló que "El hecho que no esté Teo, implica que debemos tener en cuenta otros jugadores para que logremos superarlos con nuestra idea de juego. Asumimos la responsabilidad de estar acá, estamos cerca de grandes logros, los jugadores asumen una idea de juego y queremos ganar un título".



Además, Restrepo destacó que "respeto todas las posturas futbolísticas. Pero nuestra tarea es que nuestra idea de juego sea cada vez mejor, este grupo tiene carácter y autocrítica y a partir de ello, crecer. Hay que llevar bien nuestros planes de partido. Siempre estamos enfocados de tener alternativas dependiendo el rival. Al Cali lo henos visto con varias alternativas, tienen conceptos y nosotros debemos ajustarnos al plan de juego. Con los penales, es algo que practicamos en cada entrenamiento".



Finalmente, el técnico indicó que "si llegamos a la final, estaremos cerca de un logro que nos puedan medir. Por ahora nos queda trabajar para seguir creciendo. Queremos ser cada vez mejor, estamos buscando llegar a las finales de los torneos que competimos".



Por su parte, Jímer Fory quien sería el reemplazante de Danovis Banguero como lateral izquierdo, comentó que “nos hemos venido preparando muy bien para el partido de este jueves, estoy tomando una gran confianza y espero reflejarla dentro del campo de juego. Debemos tener tranquilidad, confianza y con la ayuda de nuestra hinchada, esperamos sacar el partido adelante”.



En cuanto a lo que le pide el entrenador Alejandro Restrepo, Jímer detalló que “lo que me viene pidiendo el ‘profe’ es en defender, si hay ocasiones de juego donde pueda atacar, salga con ímpetu que eso es lo que me caracteriza. El parido de visitante ya pasó, estamos concentrados en pasar a la final, en salir a proponer y a buscar el resultado. Queremos hacer un gran partido”.



Además, “mi cabeza está puesta en mi realidad que es Nacional, no pensar en lo de afuera, debo seguir cumpliendo con mis deberes, en este club me han dado todo. Siempre estoy agradecido con ellos. Mi familia está muy contenta por este momento que estoy pasando, si logramos clasificar a la final y somos campeones, estarán más orgullosos de mi”.



Datos entre Atlético Nacional y Deportivo Cali



Por Copa Colombia, esta es la cuarta vez que se enfrentan Deportivo Cali y Atlético Nacional, los dos juegos anteriores fueron por los octavos de final en la edición 2014 y el de ida de la semifinal en la presente edición. Salvo el empate 2-2 de la semana anterior, los verdolagas se impusieron en el Pascual Guerrero 1-2, mientras que cayeron en el Atanasio. En los lanzamientos desde el punto penal, el conjunto antioqueño avanzó de fase tras imponerse por 3-2, con una gran noche de Cristian Vargas.



Esta es la séptima semifinal de Copa Colombia para Atlético Nacional y la tercera para Cali, aunque fue finalista en 1981, pero en ese formato de campeonato no hubo semifinal. Los verdolagas fueron finalistas en cuatro ocasiones ganándolas todas, mientras que los azucareros en dos oportunidades fueron finalistas, con un título, el de 2010.



Alineación probable



Atlético Nacional: Aldair Quintana; Yerson Candelo, Felipe Aguilar, Emmanuel Olivera, Jímer Fory; Baldomero Perlaza, Sebastián Gómez, Jarlan Barrera; Alex Castro, Dorlan Pabón, Jefferson Duque.

D.T.: Alejandro Restrepo.



Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)

T.V.: WIN Sports +



