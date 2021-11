‘Es inmensa la oportunidad que tenemos para ser campeones‘: Duque

Con siete goles en 11 finales disputadas con Atlético Nacional, Jefferson Duque es el máximo anotador en la historia verdolaga en esas instancias. En la previa a su duodécima final con los verdolagas, la ‘fiera’ quiere ayudarle al equipo para conquistar la quinta Copa Colombia y el noveno título en su historia con los antioqueños. En rueda de prensa previo al encuentro contra los ‘matecañas’, Duque quiere aprovechar esta oportunidad deportiva.



“El grupo está mentalizado en lo que nos vamos a jugar, cuando Atlético Nacional está en una final, siempre está la oportunidad de ser campeón y creo que todos los muchachos lo tienen muy claro, nos hemos preparado muy bien para dar espectáculo en nuestra casa”, señaló.

Además, Duque indicó que “nosotros no hemos cambiado nada, siempre trabajamos nuestra idea de juego, hay que seguir por lo mismo y que lleguen los goles. Estoy aportando en goles y en la parte física, en lo grupal, en ayudarle al equipo en las situaciones de juego que lo va mostrando a lo largo del partido”.



Sobre la presencia de Jonatan Álvez entre los convocados, Duque declaró que “en lo personal, quedo muy contento por Jonatan (Álvez), porque sabemos las condiciones que tiene y lo que nos ha demostrado. Ha tenido un cambio significativo en lo que viene representando. Para mí como delantero, me alegra que nos acompañe y que tenga la posibilidad de jugar”.



Ya volviendo al tema de la final y sus sensaciones de estar listo para jugar una nueva con Nacional, Jefferson expresó que “estoy feliz de volver a disputar una final con Nacional, más maduro en edad, en juego. Contento en disfrutar con los compañeros de esta oportunidad. Es inmensa la oportunidad que tenemos para ser campeones y puede ser un comienzo para lo que venga más adelante. Estamos en una final, no es un partido cualquiera. El grupo lo sabe, no estamos confiados porque el rival es Pereira y tenemos el favoritismo, vamos a hacer un partido muy responsable y conseguir un gran resultado”.



Finalmente, la ‘fiera’ que acumula 24 goles a lo largo del año con Nacional comentó que “es importante lo que venimos haciendo en Liga y que le permita al cuerpo técnico en hacer ciertas cosas y eso le ha dado más confianza en los jugadores. Permitiéndole a los jugadores en que puedan responder y vamos siempre por esa línea”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8