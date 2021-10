‘Tuvimos el pundonor y la gallardía para empatar un partido complejo’

Atlético Nacional logró un empate clave en su visita al Deportivo Cali, para el partido de ida por la semifinal de la Copa Colombia 2021. Geisson Perea fue el anotador del gol que determinó el 2-2 que deja la serie para definirlo en Medellín. Al final del partido, el jugador vallecaucano valoró el desempeño de su equipo y tomó como un momento especial poder marcar su primer gol con la camiseta verdolaga.

“Esto es un juego de emociones, sabemos y somos conscientes del poderío que tiene Deportivo Cali en su ataque. Es de tener cuidado, sabíamos que iba a ser así y nos faltó estar más concentrados en los primeros minutos. Si nos hubiéramos compenetrados antes, quizás el partido hubiese cambiado”, comentó.



Además, “este equipo es de guerreros indestructibles, tuvimos el pundonor y la gallardía para empatar un partido que estaba muy complejo y sabiendo que estaba difícil, pero no imposible. Sacamos un gran resultado y con la bendición de cerrar esta serie en casa”.



Sobre el rendimiento de Nacional, Perea remarcó que “el equipo tuvo la valentía, la gallardía, el pundonor, ese corazón para ser imbatibles y saber que, con actitud, ese espíritu guerrero puedo solventar el encuentro. No fue fácil, pero con esa actitud pudimos sacar un buen resultado”.



Finalmente, analizó el gol que logró marcar sobre el final del encuentro. “No siento el gol como una revancha, momentos previos al gol, solo miré al cielo y agradecí. En defensa, convivimos con el error y me siento en el sitio idóneo, sabía que este momento iba a llegar. Lo más importante es levantar la cabeza y seguir caminando”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8