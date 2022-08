Herrera: ‘Nunca he pensado en renunciar, confío en el equipo’

Atlético Nacional quedó afuera de la Copa Colombia, tras empatar 1-1 en el juego de vuelta de los cuartos de final, luego de la derrota sufrida en Barranquilla por 3-0. Al final de la serie, el técnico Hernán Darío Herrera dejó sus sensaciones tras este nuevo fracaso deportivo.



"Esta eliminación viene de Barranquilla, donde fuimos sin mucha preparación. No sé cuánto tiempo efectivo de juego hubo. Luchamos hasta el final con 10 jugadores contra un rival que manejó bien el tiempo", remarcó.





En cuando a la posibilidad de traer jugadores esta semana en la ventana de fichajes para jugadores sin contrato. "Ya no hay tiempo de traer a nadie más. Tengo 25 jugadores, hay hombres en la cantera que pueden sumar, vamos a luchar la Liga con lo que tenemos".



Sobre la continuidad, el estratega comentó que "nunca he pensado en renunciar, en estos momentos confío en el equipo. Se perdió una oportunidad, pero viene otra. Vamos a apuntarle a la Liga, yo seguiré luchando hasta el final, estoy tranquilo".



Analizando el juego aéreo del equipo y el porqué Nacional sufre goles por esa vía, Herrera destacó que "se ha trabajado en el juego aéreo, hemos enfatizado la pelota quieta en contra. Los goles que nos hicieron fue por descuido. Vamos a mejorar para evitar esos errores".



Proyectando lo que viene en la Liga, el DT antioqueño expresó que "he pensado en que debemos levantar el equipo. Hay que ganar en la Liga, estamos cerca de los ocho. Hay que buscar el primer lugar y le daré minutos a los jóvenes que puedan estar".



Por su parte, Alexander Mejía precisó que "Nacional y Junior son grandes equipos, con una rivalidad de hace muchos años. Pero esto es fútbol, no estuvimos a la altura, nos faltó fluidez. Rescato la valentía pese al resultado".



Además, "no es casualidad, Junior tiene poco tiempo efectivo en cancha. Pero no es excusa, nosotros queremos agilizar el juego y el VAR lo entorpece. Le dejan todas las decisiones al VAR, no se juega. Si queremos que el fútbol colombiano crezca, hay que erradicar los inconvenientes en cancha".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8