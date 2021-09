¡Nacional avanzó a semifinales de Copa! Aldair Quintana salió figura

Atlético Nacional clasificó a las semifinales de la Copa Colombia 2021. Luego de vencer 1-0 en tiempo reglamentario a Santa Fe y estirar a los lanzamientos desde el punto penal, donde los verdolagas fueron eficaces y se impusieron por 3-1, con una gran actuación de Aldair Quintana, quien atajó uno de los penales.



De entrada, Atlético Nacional salió a buscar el arco contrario. No solo por la nómina ofensiva que el técnico Alejandro Restrepo dispuso en el terreno de juego, sino porque en 8 minutos de juego, los locales habían tenido tres aproximaciones de gol sobre el pórtico de Leandro Castellanos.



Santa Fe aguantaba en campo propio, mientras intentaba fabricar algún tipo de contraataque, aunque perdían la pelota sobre la zona medular. Al minuto 17, Dorlan Pabón de media distancia remató al arco visitante, pero la pelota pegó en el vertical de la mano derecha del arquero Castellanos, siendo la primera llegada clara en el partido.



Tanta fue la insistencia de Nacional, que al minuto 28, una jugada colectiva desde el sector derecho entre Yerson Candelo y Dorlan Pabón, este último tuvo la paciencia para eludir a dos rivales y mandar un centro para que Jefferson Duque de cabeza, abriera el marcador en esta tarde primaveral del Atanasio. De esta manera, los verdolagas igualaban el marcador global 2-2 y hasta ese momento, se definía el primer semifinalista de la Copa, por lanzamientos desde el punto penal.



Tras el gol, Santa Fe adelantó sus líneas y trató de buscar llegar al arco contrario, con más ganas que puntería. Nacional había bajado su intensidad, pero no cesaba sus ataques. Dorlan Pabón al minuto 37 tuvo el segundo, pero la pelota se fue desviada. El juego no tuvo novedades al fin del primer tiempo.



En la etapa complementaria, Nacional salió a presionar a su rival y a emplear remates de media distancia. Dorlan Pabón, al minuto 2, tuvo una nueva oportunidad, peroa pelota se fue muy arriba del horizontal. Tres minutos después y luego de un tiro libre, el '8' verde se acercó, pero no fue certero su remate y la pelota pasó cerca del palo de la mano derecha de Castellanos.



Al minuto 16, Nacional realizó su primera variante, ingresando Yeison Guzmán, en lugar de Jarlan Barrera. El partido tomaba el ritmo de lo que quisiera el local, Santa Fe intentaba bajarle la intensidad y aprovechaba para adelantar sus líneas, al minuto 26, los cardenales tuvieron una clara opción a través de Ronaldo Dinolis, pero la pelota pasó desviado del arco custodiado por Aldair Quintana.



Al minuto 29, Nacional realizó dos cambios, ingresando Bryan Rovira y Alex Castro, en lugar de Baldomero Perlaza y Andrés Andrade. Santa Fe hacía variantes pensando en los lanzamientos desde el punto penal. El juego en el segundo tiempo se tornó pesado, no tuvo la versatilidad del primero. Aunque en los minutos finales, subieron los ánimos, pero no apareció la precisión.



En tiempo de descuento, una gresca entre jugadores de ambos equipos aumentó el dramatismo de un encuentro. El árbitro Edison Ariza decidió amonestar a Alexander Mejía de Santa Fe y a Emmanuel Olivera de Nacional. Sin mucho más, el juego terminó con triunfo verde y la serie quedó igualada 2-2, por lo tanto, hubo que definirlo en lanzamientos desde el punto penal.



En el sorteo arrancó Independiente Santa Fe a través de Neyder Moreno, marcando el gol y poniendo en ventaja a los capitalinos en la serie de lanzamientos desde el punto penal.



El que siguió la serie fue Dorlan Pabón para Nacional. Anotando su cobro de gran manera, lejos del alcance de Leandro Castellanos.



Matías Castro era el segundo cobrador para Santa Fe. El argentino pateó al palo de la mano izquierda de Aldair Quintana y la pelota la atajó el tolimense.



Por Nacional, el segundo cobrador era Danovis Banguero, el lateral marcó, aunque Castellanos le adivinó el palo. 2-1 iba la serie en favor del local.



Kelvin Osorio era el tercer cobrador de Santa Fe y mandó la pelota a las nubes. Por Nacional, el tercer ejecutante era Geisson Perea, marcando el tercero para los verdolagas y obligando a los cardenales a marcar el siguiente cobro.



Juan Sebastián Pedroza ejecutó el cuarto cobro cardenal, pero estrelló la pelota en el palo, marcando la eliminación para el equipo capitalino y Nacional ahora enfrentará a Deportivo Cali o América en las semifinales el próximo mes. La ida en el Valle, la vuelta en el Atanasio, el próximo mes.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8