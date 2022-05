Campeón de Copa sigue en carrera: Nacional venció 1-2 a Once Caldas

Atlético Nacional venció 1-2 a Once Caldas y avanzó a los cuartos final de la Copa Colombia 2022. Los verdolagas mantuvo la ventaja del partido de ida y con un contundente 5-1 en la serie, confirmó su clasificación. Daniel Mantilla y Álvaro Angulo fueron los autores de los goles en Manizales, mientras que Ayron del Valle descontó para el ‘blanco blanco’. El conjunto antioqueño espera por el ganador de la serie entre Santa Fe contra Junior.

Los locales salieron desde el principio a presionar y buscar el arco contrario. Al minuto 3, Juan David Rodríguez remató de media distancia, pero la pelota se fue desviada, un par de minutos después, el conjunto manizaleño intentó profundizar por el sector izquierdo, aunque con más ímpetu que juego.



Una jugada discutida al minuto 16, donde Juan David Pérez remató al arco, la pelota pegó en Emmanuel Olivera y el delantero de Once Caldas reclamó una mano dentro del área, pero el árbitro Lisandro Castillo no sancionó la falta. Al minuto 20, Kevin Mier tuvo una gran atajada frente a un remate potente de Alejandro Barbaro.



Sin embargo, al minuto 33, Nacional pasó al frente en el marcador a través de Daniel Mantilla, quien aprovechó una floja salida defensiva para tomar la pelota y con pierna derecha definió a un costado para estirar el marcador global a 4-0 y tener prácticamente definida la serie. Al 35, una aparente mano de Felipe Banguero, el árbitro Castillo no la sancionó ante el reclamo aireado de Giovanni Moreno.



Al minuto 45, luego de un tiro de esquina, la pelota pegó aparentemente en el brazo derecho de Ayron del Valle, pero el árbitro central no la vio y siguió el juego. El primer tiempo terminó con superioridad en los antioqueños, pese a una primera media hora muy buena de los locales, aunque les faltó definir.



En la etapa complementaria, ambos equipos realizaron variantes nominales, en Nacional se fue Daniel Mantilla e ingresó Álvaro Angulo, mientras que en Once Caldas ingresaron Marlon Piedrahita y Marcelino Carreazo en lugar de Juan David Rodríguez y Alejandro Barbaro. Al minuto 2, Ayron del Valle aprovechó un tiro de esquina y tras un cabezazo de Brayan Córdoba, el ex delantero de Millonarios con golpe de cabeza y sobre el palo de la mano derecha de Kevin Mier, Once Caldas igualó el marcador del partido y descontó la serie 1-4.



Al minuto 9, Dorlan Pabón de media distancia, por poco anotaba el segundo gol para Nacional, pero la pelota se fue desviado del vertical derecho. Sobre el minuto 14, los verdolagas emplearon dos cambios: ingresó Jhon Duque y Jefferson Duque en lugar de Andrés Andrade y Giovanni Moreno.



El partido había bajado un poco de intensidad, hasta el minuto 27, Álvaro Angulo anotó el segundo gol de Atlético Nacional, tras un pase de Jhon Duque, los verdolagas vuelven a estar al frente del marcador por 1-2 y en la serie por 1-5. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera aprovechó para hacer dos cambios más; ingresando Baldomero Perlaza y Alex Mejía en lugar de Dorlan Pabón y Sebastián Gómez.



Nacional no se conformaba con la ventaja mínima y atacaba por bandas, Once Caldas no encontró el camino para agredir a la visita. Al minuto 38, Jefferson Duque tuvo muy cerca el tercero, pero su remate cruzado mandó la pelota cerca del vertical de su mano izquierda.



Al final, los antioqueños lograron imponerse en los dos partidos de la serie y ahora esperarán por el ganador de la llave entre Junior contra Santa Fe. Para el ‘albo’ no le alcanzó el tiempo de brillantez que logró la primera media hora de juego. Sobre el final del partido, fue expulsado Jhon Alex Cano, asistente técnico de Once Caldas.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8