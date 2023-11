Operación revancha, terminada: Nacional, campeón de Copa contra Millos

En penaltis, como hace solo unos meses, pero en el Atanasio Girardot, ante su público, y con fiesta verde. Así se concretó la operación revancha.

En una apasionante definición desde los 11 pasos, Atlético Nacional derrotó a Millonarios y se cobró la tristeza de la última final de Liga en Bogotá. Firmó el boleto a Copa Libertadores, se reconcilió con su hinchada, les dio a sus promesas la primera fiesta con título y a Bodmer, el joven DT al que apostó, lo graduó de campeón. ¿Qué más se puede pedir?



La historia diría que Pereira iba a ir al primer cobro azul celebrando; que Jefferson Duque no fallaría -como de costumbre-; que Jorge Arias también acertaría en su turno; que Mejía cobraría arriba, impecable; que Juan Pablo Vargas no le daría al portero ninguna opción; que Mier contra su amigo Montero se consolidaría como cobrador de penaltis; que el buen portero verdolaga le negaría a Guerra el gol; que Mosquera encendería los ánimos en las tribunas con un tremendo cobro que tocó Montero pero no desvió y que Vásquez le daría otra vida al azul; pero Eric Ramírez no fallaría en su cobro y la Copa Betplay se pintaría de verde.



Fue un partido bien jugado, intenso, digno de un Atanasio Girardot felizmente lleno, otra vez, hasta las banderas, en el que el dueño de casa tuvo un arranque furioso que otra vez no pudo coronar con goles, lo que le dio vida a un equipo azul que siempre gestionó mejor la presión, se acomodó pronto tras soportar el chapuzón y luego fue siempre amenazante con la pelota en los pies.



Digamos, para empezar, que en los primeros 45 minutos se animó dos veces Nacional, una sola con remate a puerta de Pabón, pero otra aún más peligrosa que salvó Llinás frente a Jefferson Duque. En cambio Millonarios las dos que tuvo las mandó al fondo de la red, pero sin ver la diferencia en el marcador. ¿Qué pasó? La primera de Silva, a los 23 minutos, la anuló el siempre polémico juez Carlos Betancurt vio una falta del 14 sobre Mejía y, sin dar tiempo al VAR, anuló la jugada. Solo en cámara lenta pareció falta, por lo demás lucía como una fuerza hombro a hombro sin infracción.



Lo bueno es que el azul no se quedó en reclamaciones y se fue de frente por otro intento: a los 26 lo gritó a rabiar el capitán, se abrazó, agradeció, pero esta vez también la fiesta fue en cano, ahora por un claro fuera de lugar al recibir el pase.



Cada ataque, cada proyección de Cataño, cada incursión de Castro eran avisos de lo que vendría a los 58 minutos: hermoso centro de Bertel, mejor recurso del goleador para bajarlo y furioso remate, sin opción para Mier. ¡Golazo!



Y quién dijo miedo, porque se animó el visitante con el propio Castro, con Cataño, con Pereira y Beckham Castro para el cierre, al tiempo se le cansó la mente al local, que apostó otra vez por sus 'pelaos' para resolver la angustia y atacó con 'Tatay' Torres y Palacios hasta reconciliarse con el resultado.



Lo desperdiciaba a los 75 minutos Cataño en el mano a mano con Mier -y lo iba a lamentar- y soñaba el verde con una gran salida a los 78 que definió Jefferson Duque a lo goleador pero en claro fuera de lugar. Y ahora peleaba el verde contra el peligroso rival, el cansancio y el reloj.

Y con todo, no se dejaba caer el verde y Aguirre a los 90 la estrellaba en el palo y Montero negaba de nuevo el remate de Palacios hasta que llegaba el premio: ahora sí el centro encontró habilitado a Aguirre, no era acertada la salida del portero azul y por arriba se la embocaba el zaguero para el 1-1 ¡a los 92 minutos! Y otra vez todo igualado y Millonarios, que ya se veía en la vuelta olímpica, ahora se resignaba a los penaltis.



Al final se la historia se resolvió desde los 11 pasos y el Atanasio, que volvió a rugir, se reconcilió con los suyos. El título fue para el mejor, sin duda.