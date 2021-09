Nacional y un aterrizaje forzoso en Bogotá: análisis de la derrota

Llegó la primera derrota para Alejandro Restrepo como técnico en propiedad de Atlético Nacional, los verdolagas no lograron mostrar ese estilo de juego demoledor de otros partidos, Santa Fe desnudó sus carencias y ahora deberán buscar la remontada, el próximo miércoles en el estadio Atanasio Girardot. A continuación, el análisis de la caía del equipo antioqueño frente a los cardenales.

Puntos bajos en varios jugadores: Hombres como Emmanuel Olivera, Jonathan Marulanda, Danovis Banguero, Bryan Rovira, Jefferson Duque, Jonatan Álvez, entre otros no tuvieron un buen rendimiento. Sumado a las inseguridades de Aldair Quintana que recibió dos goles. Tras ocho partidos invicto en su arco, el arquero tolimense ya suma cuatro goles en contra en tres partidos. el conjunto verde extrañó mucho a Geisson Perea, quien venía jugando todos los partidos y su reemplazo Cristian Castro Devenish no logró realizar un buen juego.



Cortados los circuitos de juego: Santa Fe se enfocó en cortar los circuitos de juego de Nacional y lo logró, los visitantes no pudieron salir por banda, salvo en la jugada del gol de Sebastián Gómez, aislaron a Jarlan Barrera con constantes faltas y eso ‘sacó’ del partido al volante samario, Yeison Guzmán fue una isla, no pudo mostrar ese picante de otros juegos, en parte, por el buen actuar de los contrarios. Jonatan Álvez no tuvo la explosión necesaria y por muchos pasajes del partido, Nacional no recuperaba la pelota y veía jugar a los cardenales.



Cambios tardíos: El técnico Alejandro Restrepo comenzó a realizar las variantes a partir del minuto 10 del segundo tiempo, cuando el partido ya pedía alguna modificación. A diferencia de otros partidos, este Nacional fue un equipo muy largo, disperso y que no logró conectar los cambios como en anteriores juegos, donde el que entraba, engranaba en la función del equipo, sea en defensa o en ataque.



Poca generación: Nacional fue uno hasta el gol y otro tras los tantos de su rival. La chispa se apagó y no hubo otras alternativas para poner en marcha su libreto, el equipo aflojó, le dio confianza a Santa Fe y cuando intentó hacer algo diferente, el tiempo no le alcanzó.



Un golpe al ego: Los elogios de otros partidos a este equipo, le jugaron una mala pasada en este partido. Se sabía que, en algún momento, Alejandro Restrepo y su equipo iba a perder, pero que sea en un juego por una llave de Copa llama mucho la atención. Cuando a Nacional no lo dejan elaborar sufre y en este compromiso, no supo cómo soltarse y divertirse. Quizás este era el aterrizaje que necesitaba el equipo para reflexionar, corregir lo que falta y encaminar la ruta ganadora hacia los objetivos que se han trasado para este semestre.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8