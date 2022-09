Junior conoce a Millonarios pero se ilusiona: 'no hay equipo perfecto'

Atlético Junior y Millonarios jugarán este miércoles, a las 8:00 p.m., el partido de ida de la final de la Copa Betplay y el dueño de casa está pleno de ilusión, como lo adelantó Roberto Peñaloza, asistente del técnico Julio Comesaña.

"Nosotros la verdad el partido anterior tuvimos buen primer tiempo, los controlamos, sabemos sus fortalezas pero también las debilidades, no hay equipo perfecto, lo demostramos pero no fuimos eficaces para tener el resultado. Tenemos que sumarle más intensidad y eficacia controlar el partido a través de un juego muy posicional", dijo.

Lateral izquierdo y defensa



Tenemos jugadores en su posición habitual como Velasco, Hinestroza lo ha hecho y Albornoz también, cualquiera que juegue mañana estará al cien por ciento y nos llevará al objetivo. ​Llevamos afortunadamente dos semanas de trabajo en el nuevo sistema, antes contra Millonarios solo llevábamos dos entrenamientos. Siempre es más fácil si contábamos con jugadores con experiencia. Ortiz, Haydar, Arias, el mismo Cimarra, pueden estar (para la defensa por Rosero) y estamos seguros que al que le corresponda nos ayudará a tener una fase defensiva al cien por ciento



Millonarios, ¿el que mejor juega?



Estamos enfocados en lo nuestro, queremos ganar la Copa, enfocados en este partido con nuestra gente, nos vamos a esforzar para tener un buen resultado acá en barranquilla que nos garantice tener ese título. Millonarios tiene unas fortalezas marcadas, lo conocemos, sabemos cuál es su estilo. Sabemos cómo son sus mediocentros Larry, Pereira o Victoria, tienen buen pie, distribuyen bien la pelota, vamos a tratar de quitarles la pelota a ravés de la presión tras pérdida, acosarlos, ser quienes controlen el juego a través de la posesión.



Preparación



Tenemos una semana más de trabajo, convivencia e información al jugadores. Tenemos un grupo con experiencia, no ha sido difícil incluir nuestro estilo, consideramos que mañana estaremos mejor que contra Alianza y el propio Millonarios, estamos creyendo y confiando en nuestro estilo de juego, así lo vamos a defender. Hemos jugado miércoles-domingo, organizamos bien y planificamos la estrategia, nosotros creemos en la capacidad de cada jugador pero insistiendo en nuestro estilo, que ha evolucionado, lo vamos a afianzar.



Jóvenes rivales vs equipo veterano



El estilo no pasa por si el jugador es joven o de experiencia. Nosotros tenemos a Haydar, De Ossa, Esparragoza... nosotros vamos a defender nuestro estilo con ellos y nuestros veteranos, vamos a apostar por ellos para conseguir el triunfo. Yo creo que todos los equipos, nosotros y Millonarios, si somos campeones, tendremos ese aliciente del cupo a Copa, es muy bueno. Si somos capaces de lograrlo lo disfrutaremos, pero queremos clasificar en Liga este es un equipo grande que quiere pelear todo, estaremos contentos pero no nos quita responsabilidad.