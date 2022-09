Julio Comesaña y su lado jocoso en Copa BetPlay: 'Amanecerá y veremos'

Se jugó la primera final de la Copa BetPlay entre Junior de Barranquilla y Millonarios en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Los atlanticenses brindaron un gran juego, en especial en el segundo tiempo y Julio Avelino Comesaña se llevó la ida con un solitario tanto de César Haydar para encaminar la serie que se definirá en Bogotá el 2 de noviembre.



Un solitario tanto de Junior no será suficiente, aunque seguramente irán a Bogotá a intentar asegurar el resultado y cuidarlo. Millonarios en el Nemesio Camacho El Campín juega a otras revoluciones y a los de Barranquilla les cuesta la altura de la capital colombiana. Julio Avelino Comesaña atendió a los medios en rueda de prensa, y dejó una frase que sirve para todo: "amanecerá y veremos".

Tras el resultado favorable del Junior, Julio Comesaña entró a contestar las inquietudes de los periodistas. En primera instancia, le preguntaron por lo hecho por su rival, "yo no puedo hablar de lo que puede haber salido a hacer Millonarios, yo me puedo imaginar. Sí tengo claro que nuestra intención era limitar a Millonarios en el control de la pelota, tratar de disputarle el balón y de no darle chances con un sistema defensivo nuestro más férreo más fuerte y no darle chances de que se vaya en ventaja porque necesitábamos ganar el partido".



Posteriormente, habló sobre lo hecho en el segundo tiempo, "hicimos modificaciones para hacer más juego y generar más profundidad y lo logramos. De todas maneras no era fácil llegar a posición de gol. Creo que la única chance que tuvo Millonarios fue en el primer tiempo que atajó Viera, y al final con un remate de cabeza de Haydar anotamos el gol que nos da el triunfo. Incluso en el remate de partido creo que llegamos varias veces a posición de arco de área ante un rival que ya sabemos. No voy a seguir hablando de Millonarios porque es caer en redundancia. Estamos contentos con el resultado porque nos permite encarar la liga, y ya veremos de aquí al 2 (de noviembre) falta mucho tiempo".

Junior en la primera parte jugó un partido sin arriesgarse mucho, por lo cual le preguntaron sobre lo que se preparó en el partido con el objetivo de sacar la ventaja. Julio Comesaña respondió, "yo les voy a decir algo. Uno tiene a veces la posibilidad de diseñar un plantel, no llenar una bolsa de jugadores y después manotear para todos lados y saber a qué va a jugar con los jugadores que tiene. Nosotros en este momento no. Este es un grupo que ya está armado con una idea que ustedes ya vieron cómo jugaba. Algunas cosas las puedo compartir otras no, que no son verdades sobre mentiras.



Lo que tenemos que hacer es armar estrategias partido a partido. No intento construir un equipo brillante, y tenemos que tratar de utilizar a todos los elementos del plantel que estén a nuestra disposición para armar estrategias con el objetivo de limitar a los adversarios y llegar a anotar goles y ganar los partidos. No jugamos contra cualquiera, y eso será así hasta que termine. Y después, si uno está aquí, veremos si podemos diseñar un plantel para jugar algo que sea más claro y poder decirles antes de que empiece, nosotros vamos a jugar a esto. Ahora no".



Para nadie es un secreto que en el último tiempo, y es algo que sucedía con Juan Cruz Real, Junior es una enfermería. Las bajas sensibles fueron otro punto de conversación con Dany Rosero lesionado, Iván Rossi, Carlos Bacca, Fredy Hinestroza golpeados y Fernando Uribe sin recuperarse. Con tantas lesiones es curioso cómo se prepararán para encarar los últimos partidos de Liga BetPlay y la final de Copa. De manera jocosa, Julio Avelino Comesaña dio una frase concluyente, "amanecerá y veremos, mañana saldrá el sol nuevamente y de pronto la lista no es tan así".



Agregó, "vamos a esperar la revisión médica. Yo confío que la situación de Rosero no haya sido tan grave. Él había corrido demasiado y venía de lesión. Uribe no porque no puede, los demás confío en que se irán recuperando. Además, están los chicos Esparragoza, Deossa que no he querido ponerlos porque esta situación la tienen que afrontar los mayores, no es para meter a los chicos a ver qué pasa y luego decirles que no sirven. Entonces esperemos que en algún momento nos dará una mano, pero en un equipo que esté fortalecido anímicamente y en su juego. Mañana evaluaremos a todos los jugadores y haremos una lista de 20 jugadores para el partido contra el Cali. De ahí al domingo le iremos trabajando y puliendo".



Le preguntaron por el semblante de la final de la Copa BetPlay que encaminaron, y si Millonarios sigue siendo el favorito, "para nosotros es muy bueno porque venimos con una seguidilla de partidos y estamos en una situación apremiante con los puntos en Liga y tener que jugar una final en ocho días en Bogotá nos mata. Ahora no, ahora podemos encarar nada más que esta competencia. Estaba mirando las fechas que tenemos y vamos a tener días para recuperar y trabajar. Nos viene muy bien esto, creo que a Millonarios también. Cuando más descansado vienen los dos equipos se verá un mejor espectáculo".



Sobre el tema del favoritismo dijo, "yo digo esto, cuando Junior juega es favorito siempre. Cuando llega a una final es favorito. A mí no me molesta, me encanta porque lo valoran a uno y al equipo. Millonarios es favorito porque si mira la tabla de posiciones, la distancia de puntos que le lleva a los demás equipos es alarmante. Nadie le regaló los partidos, ganaron jugando. Son favoritos también".



Finalmente, indagaron por los dos partidos ganados en la semana, "pienso que esto les hace muy bien a los jugadores. Yo vengo de estar afuera, no estaba adentro y sé cual es el sentimiento de un jugador cuando las cosas no salen como se quiere o no se gana lo que hay que ganar. Esto fortalece, genera confianza, pero no podemos quitar el pie del acelerador. Tenemos que estar acelerando. Vamos a tener, repito, la posibilidad de dedicarnos puramente a la Liga y eso nos va a ayudar".