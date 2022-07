Junior le repitió dosis a Nacional: sacó ventaja rumbo a la semifinal

Junior derrotó 3-0 al Atlético Nacional en la ida de los cuartos de final en la Copa Colombia 2022. El conjunto barranquillero fue superior sobre el vigente campeón y con goles de Carmelo Valencia, Edwuin Cetré y Nilson Castrillón, los dirigidos por Juan Cruz Real viajarán a Medellín con una buena ventaja en el marcador, pensando en la clasificación a las semifinales. Los hombres de Hernán Darío Herrera tuvieron una noche para el olvido.

Al minuto de juego, Fabián Sambueza tras un saque de banda, mandó la pelota cerca del arco visitante. Junior insistía y presionaba en corto, era el dominador del partido, al minuto 7, un remate cruzado de Fredy Hinestroza mandó la esférica muy cerca del pórtico de Aldair Quintana.



Nacional intentó reaccionar y al minuto 22 a través de un remate de Danovis Banguero, la pelota se fue ligeramente desviada. Junior recuperaba fácilmente la pelota y avanzaba, mientras que los verdolagas no eran capaces de elaborar, ni ser peligrosos en ataque.



Sobre el minuto 34, Carmelo Valencia abrió el marcador para Junior, luego de una jugada colectiva y un centro desde el sector izquierdo de Fredy Hinestroza para que el delantero chocoano con golpe de cabeza, mandara la pelota al fondo de la red.



Junior bajó un poco el ritmo con el marcador a favor, Nacional no lograba descifrar la defensa local y repetidamente se estrellaba contra un frontón. Los locales atacaban, mientras que en contraataque, los verdes tuvieron en el tiempo de descuento una opción clara para anotar el empate, pero el esférico se fue desviado.



En la etapa complementaria, ingresaron en Nacional Andrés Andrade por Jhon Duque y Andrés Román en lugar de Yerson Candelo, quien salió por una molestia en su brazo izquierdo, en Junior ingresó Edwuin Cetré por Fabián Sambueza, quien sufrió una contractura en su pierna derecha.



En el minuto 2, un tiro libre de Junior, fue la primera ocasión clara en el segundo tiempo. Cetré exigió a Quintana con un remate hacia el palo de la mano derecha del golero tolimense. Al 5, un remate de Jarlan Barrera rebotó en Didier Moreno, perdiendo una nueva oportunidad para el conjunto antioqueño. Un minuto después, Jarlan remató la pelota, pero salvó Sebastián Viera a Junior del empate.



Sobre los 9 minutos, un remate de media distancia de Junior de Yesus Cabrera lo contiene Aldair Quintana, pero dejó viva la pelota, ingresó al área Cetré para cazar el rebote, pero fue derribado por el arquero verdolaga y el árbitro central Diego Ruiz no dudó en sancionar el penal para Junior. al 14, Edwuin Cetré cambió la falta por el segundo gol del conjunto barranquillero.



Tras la ventaja en el marcador, Junior realizó dos cambios para refrescar el ataque. Ingresaron al minuto 15, Carlos Bacca y Nelson Deossa en lugar de Carmelo Valencia y Yesus Cabrera. Sobre el minuto 20, Walmer Pacheco derribó a Jefferson Duque dentro del área, pero el árbitro central ni el juez de línea no la vio.



Junior le daba tránsito al juego, mientras que al minuto 27, ingresó Gabriel Fuentes en lugar de Hinestroza y cambiando el módulo a doble línea de cuatro. Al 28, un remate de Jefferson Duque la desvió Didier Moreno al tiro de esquina. Al minuto 30, ingresaron en Nacional, Nelson Palacio y Álvaro Angulo, en lugar de Jarlan Barrera y Daniel Mantilla. En Junior, ingresó el argentino Iván Rossi en lugar de Daniel Giraldo.



Al minuto 41, Junior anotó el tercer gol, por intermedio de Nilson Castrillón, quien aprovechó un tiro de esquina y con golpe de cabeza sobre el primer palo, los barranquilleros estiraron



nuevamente la ventaja en el marcador, quedando la serie a un paso del tiburón para avanzar a las semifinales.



Al final, Junior mostró superioridad en el marcador y dejó una fase prácticamente liquidada, Nacional es un equipo irreconocible del que hace poco más de un mes quedó campeón de Liga. Por arriba le ganan muy fácil y el planteamiento inicial dejó mucho que pensar, esta vez la reacción en el segundo tiempo no funcionó.



El partido de vuelta será el próximo jueves 18 de agosto a las 8 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot. El ganador de esta llave enfrentará al vencedor de la serie entre Unión Magdalena contra La Equidad, que hasta el momento va empatado 1-1.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8