América de Cali, a cazar el ‘Jaguar’ en la ida de octavos de la Copa

El técnico Juan Carlos Osorio afirmó que le da toda la importancia a la Copa BetPlay 2021 y de acuerdo con la convocatoria tendría sus mejores armas, aunque la rotación que acostumbra no da certeza de una eventual formación titular de América de Cali para enfrentar este jueves (6:00 p.m.) a Jaguares de Córdoba en el Pascual Guerrero.



Osorio entiende perfectamente que el certamen le da tiquete al campeón para la Copa Libertadores y saldrá a asegurar sus primeros tres puntos ante un rival que tiene jugadores rápidos y desequilibrantes, además de un entrenador joven, pero estudioso. Lo primero que debe hacer es encontrar los hombres que le den un rendimiento óptimo, ya que en la Liga ha habido más dudas que certezas.

Una de las primeras dudas está en el arco, donde Joel Graterol podría estar antes de unirse a la Selección Venezuela para la triple jornada eliminatoria, o si, por el contrario, le da cabida nuevamente a Diego Novoa para que tome el ritmo que necesita en los próximos juegos. Es claro que para su gusto Kevin Andrade es un jugador de condiciones y tal vez lo quiere tener nuevamente en el onceno inicialista. Jeison Medina también está listo para el regreso, de pronto al lado de Deinner Quiñones, mientras que y Joao Rodríguez y Gustavo Torres podrían ir en el frente de ataque.



Sobre el conjunto rival, el timonel risaraldense afirmó: “Tiene un buen técnico, estratega y entrenador, de los más jóvenes en el país, que ha hecho muy buenos procesos, hablando con él tiempo atrás me di cuenta que entiende muy bien la Liga colombiana y tiene jugadores para aplicar esa idea, jugadores rápidos y que se repliegan muy bien. Va a ser difícil penetrarlos en el último tercio, esperemos que se nos dé. Es un rival a tener en cuenta porque en cualquier transición de defensa-ataque tiene con qué resolver”.



En cuanto a la trascendencia que le da a esta competencia, resaltó que “la Copa es un torneo al que le vamos a dar mucha importancia por lo que representa el titulo (o no) y es la clasificación a un torneo internacional. Vamos a tener un equipo muy competitivo”.



Pero al mismo tiempo, aceptó que todavía faltan muchas cosas en el colectivo: “Tenemos que mejorar en todos los aspectos y el día del partido ir manejando el juego como se presente. Espero que no tengamos muchos goles en contra y que por el contrario los nuestros nos den muchos goles”.



Osorio tiene una opinión sobre lo que le puede aportar a futuro Kevin Andrade: “Personalmente me ilusiono con que Kevin va a ser un jugador de gran proyección y de tener en cuenta más adelante para el fútbol internacional. Si analizo las virtudes de él, creo que tiene todas las posibilidades de jugar de defensa, mediocentro o por fuera en una defensa de 4. Estamos trabajando en eso, para mejorar. Veo en él el potencial que tenían Stefan Medina o Bocanegra”.



Estadio: Pascual Guerrero



Jueves 26 de agosto



Hora: 6:00 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Alexander Ospina (Quindío)



Asistentes: John Zambrano (Nariño) y Róbinson Medina (Risaralda)



Probables formaciones:



América de Cali: Diego Novoa (Joel Graterol); Cristian Arrieta, Jhon Palacios, Jorge Segura, Elvis Mosquera; Kevin Andrade, Luis Alejandro Paz (Rodrigo Ureña), Carlos Sierra, Deinner Quiñones, Gustavo Torres (Jeison Lucumí); Joao Rodríguez (Adrián Ramos).



D. T.: Juan Carlos Osorio.



Jaguares: Pablo Mina; José Pérez, José Marrufo, John Altamiranda, Mauricio Castaño; César Carrillo, Fabián Mosquera; Nelino Tapia, John Labastidas; José Lloreda (Wílder Guisao), Maicol Balanta.



D.T.: César Torres.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces