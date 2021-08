‘La llave está abierta, pero queríamos sacar ventaja’: Pompilio Páez

América de Cali chocó de frente este jueves con un rival bien que incluso le creó varias opciones como Jaguares este jueves en el Pascual Guerrero, en el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2021.



Esta vez quien ocupó el banquillo fue Pompilio Páez, ya que el técnico Juan Carlos Osorio tenía una sanción pendiente en este certamen.



El asistente de Osorio afirmó que “el equipo debe encontrar la paciencia para poder definir los partidos”, y la verdad es que hace tres fechas, contada la Liga, no marca gol, y ahora deberá conseguir la clasificación con un triunfo en Montería.

Acerca de por qué se vio un equipo irresoluto y sin generación, señaló que “en este partido siempre tuvimos la intención de principio a fin de conseguir goles, en el fútbol varias cosas difíciles de hacer para cualquier equipo: una de ellas, hacer gol, es muy complicado en el fútbol, segundo, dejar el arco en arco; tercero, jugar en zona alta, como pretende América, como pretenden los equipos del profesor Osorio, que nos identificamos con atacar, pero para eso hay que hacer muchas cosas, tener fútbol interno, fútbol externo, hay que tener interacciones para mover al rival, atraer por un lado, terminar por el otro, hay que desequilibrar arriba con los extremos, darles la ventaja numérica o cualitativa con los jugadores. Nos hacen falta muchas de esas cosas, y es lógico que nosotros en los últimos tres partidos no hemos convertido gol, en los últimos dos encuentros no nos han hecho tampoco, pero el fútbol y lo que nosotros pretendemos es sacarle ventaja al rival.



Sobre lo que viene, expresó que “la llave está abierta, pero queríamos sacarle ventaja a Jaguares, porque dejamos de hacer cosas. En el primer tiempo nos costó mucho conectar el juego del tercio defensivo al tercio medio, en conducción de los centrales, en movimientos que tenemos preestablecidos, de mover al rival. Un equipo replegado como Jaguares y en el partido pasado como Patriotas no encontramos las armas futbolísticas para hacer interacciones, no es problema de los rivales que juegan de esa manera y a transiciones defensa-ataque, nosotros debemos encontrar la forma, ¿Cómo? Tener fútbol interno, fútbol externo, tener mejor circulación, circulaciones del tercio medio al tercio ofensivo. Al final, hay mucha intención, pero luego abusamos de los centros, y las mejores opciones de nosotros para gol era la pelota quieta y muchas de ellas las desaprovechamos porque no utilizamos el balón en un cobro, que es el 50% de ellos. Hubo muy buena intención de ataque de América de jugar en zona alta, de proponer, pero no pudimos crear mejores opciones, la más clara la que le filtró Deinner a Torres mano a mano con el arquero”.



Acerca de por qué no tuvo fluidez en la parte ofensiva añadió que “los equipos se repliegan o nosotros los hacemos replegar, para lo segundo debemos tener una construcción del juego, de interacciones de fútbol interno y externo para mover al contrario y tener esas ventajas numéricas o ventajas cualitativas, o ese uno contra uno con los extremos, una pared o una media distancia. Terminamos con muy buenas intenciones, pero abusando del juego de banda y de centros. En el segundo tiempo entró Deinner, tuvo algunas interacciones por los pasillos centrales, pero no nos alcanzó porque no alcanzamos esas ventajas cualitativas en otros jugadores”.



El partido de vuelta se disputará el miércoles 1 de septiembre (5:30 p.m.) en Montería, donde el ganador asegurará el paso a cuartos de final.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces