América sigue sin rumbo: empató a cero en casa con Jaguares por Copa

En un compromiso poco emotivo y lleno de imprecisiones, América de Cali empató sin goles frente a Jaguares este jueves en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2021, desarrollado en el Estadio Pascual Guerrero.



Ha venido de más a menos el cuadro rojo. Pese a la rotación, que supone otras alternativas, genera pocas oportunidades, luce falto de claridad y es fácil referencia para sus adversarios, que al contrario saben que pueden tener algún rédito si se atreven a ir al frente, como lo planificó César Torres. Pompilio Páez estuvo en el banquillo por Juan Carlos Osorio, pero el libreto siguió igual.

Preocupa que ya acumula cerca de 280 minutos sin hacer gol, contados los juegos de Liga y Copa. Se fue en blanco ante el DIM, Patriotas y Jaguares, algo que debe llamar a la reflexión en un equipo con ganas de protagonismo. En medio de su desorden y ansiedad, se encontró con un Pablo Mina que le echó candado a su pórtico para llevarse un punto valioso.



Desconcertado el local en su parte defensiva por el buen accionar de los atacantes celestes, que a través de la velocidad y maniobra llegaron permanentemente, haciendo ver muy mal el cuarteto posterior escarlata.



Errático en los pases, Jaguares controló fácilmente las escasas acciones generadas por el local, en el que Adrián Ramos quiso naufragó



Las primeras aproximaciones a los arcos se dieron a los 8 minutos con Carlos Sierra y a los 13 con José Luis Lloreda, pero no terminaron en la red.



Novoa tuvo que intervenir en un cabezazo de Mauricio Castaño, abajo al palo derecho, a los 18.



En medio del evidente dominio del cuadro cordobés, Gustavo Torres se quitó la marca de Castaño y ensayó con un remate que pasó paralelo al travesaño, a los 25.



Para la reanudación de la contienda, Deinner Quiñones entró en América por Luis Paz, y Nelino Tapia por Juan Sinisterra en Jaguares. Con esta variante Osorio quiso conectar más la parte medular con el ataque, aunque la buena concentración de Jaguares no lo permitió.



Apenas a los 2 minutos, Diomar Díaz no alcanzó a rematar, pero sí lo hizo John Altamiranda, pero el balón se fue desviado.



El capitán César Carrillo se resintió solo en una acción en mitad de cancha y lo reemplazó Fabián Mosquera a los 6 minutos.



Deinner se asoció bien con ‘Adriancho’ y produjeron otra llegada al área cordobesa, sin concretar, a los 10, y Díaz también intentó con un derechazo de media distancia.



Wílder Guisao metió un centro al área a los 18, Pérez fue con zurda a empalmar el balón, pero le cometió falta a Jhon Palacio y se perdió una aproximación clara del elenco monteriano.



El técnico Torres incluyó a John Labastidas y Maicol Balanta por Jonh Altamiranda y Diomar Díaz, respectivamente, a los 21; en tanto que Osorio ingresó a Mauricio Gómez y Gustavo Carvajal por Carlos Sierra y Rodrigo Ureña, a los 22.



Una nueva llegada por izquierda, la zona escogida por América para tratar de desequilibrar, por poco termina en un cabezazo de Ramos, a los 24. El atacante caucano volvió a aparecer con un derechazo potente desde fuera del área y Pablo Mina se exigió para enviar el esférico por encima del horizontal.



Dairon Valencia entró por Guisao, a los 29. Gustavo Torres también pisó el área, pero no supo definir ante el achique de Mina. Nada salía, y empezó a cundir el desespero en las tribunas.



A los 42, Arrieta recibió un centro dentro del área chica, se acostó para cabecear, pero Mina atajó de nuevo, ratificando su notable actuación en el periodo complementario.



Maicol Balanta por poco convierte el gol del triunfo celeste, con un remate que pasó silbando por el vertical derecho en tiempo de adición. Se fueron en ceros y la preocupación aumenta entre los hinchas del conjunto vallecaucano. Juan Carlos Osorio tendrá que trabajar mucho más duro de aquí en adelante.



El partido de vuelta se disputará el miércoles 1 de septiembre (5:30 p.m.) en Montería, donde el ganador asegurará el paso a cuartos de final.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces