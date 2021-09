'Duelo dividido, un tiempo para nosotros, el final para ellos’: Osorio

América de Cali empató 1-1 con Jaguares este miércoles en el Estadio Jaraguay y a través de la tanda desde el punto penal se impuso 5-6 para clasificar a los cuartos de final de la Copa BetPlay 2021, luego de que el arquero Diego Novoa atajó dos cobros y convirtió uno.



Nuevamente el cuadro escarlata dejó muchas dudas, tanto defensivas como ofensivas, con un buen primer tiempo en el que se puso en ventaja y sufriendo más de la cuenta en el segundo, al punto que tuvo que ir a la definición extra.

El técnico Juan Carlos Osorio atendió las inquietudes de la prensa vallecaucana. Sobre el evidente bajón que tuvo su equipo en el complemento con la salida de Luis Paz en la mitad de la cancha, respondió que “consideramos que lo más fácil es culpar a la alta temperatura y la humedad, pero prefiero analizarlo desde el punto de vista del juego, creo que César y su cuerpo técnico está haciendo una gran labor, su idea de juego representa fielmente lo que es el fútbol colombiano, tiene transiciones letales, en menos de 4 o 5 pases puede llegar al área contraria, los cambios que puede hacer nominales, no en la estructura del juego, son jugadores rápidos por otros iguales de rápidos o más veloces aún, es un rival a tener muy en cuenta”.



Osorio agregó que “aparte de eso fallamos en el segundo tiempo en la organización defensiva intersectorial, la distancia de relación entre los jugadores de ellos no las manejamos bien, se nos salieron de la presión varias veces y el crédito a ellos, creo que empataron el juego merecidamente, al final fue un partido de dos tiempos, uno para nosotros, el primero, el remate del segundo tiempo para ellos, ya cuando entramos a la tanda de penaltis cualquier cosa puede pasar, hoy nuestro jugador más influyente fue Diego, estoy muy feliz por él, por el grupo, en los países europeos, sobre todo en la Premier, la Copa se hace con una sola intención y es de nivelar a los equipos de primera, segunda y tercera división, creo que ese es el romance, ese es el propósito de este torneo, me parece que Jaguares es un gran rival, felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo, nosotros tuvimos la suerte de que Diego hizo una noche extraordinaria y continuamos en la Copa”.



Sobre la responsabilidad que le cabe por los altibajos vistos entre el primero y el segundo tiempo, afirmó que “toda, yo soy el responsable de todo lo que aconteció hoy”.



En cuanto a la labor que cumplió Mauricio Gómez, expresó que “Mauricio es un gran jugador, tiene conducciones de tercio medio a tercio ofensivo, una técnica de alto nivel, creo que se está acostumbrando a jugar en un club grande con tanta responsabilidad como el América, pero confío plenamente en que va a ser un jugador influyente para nosotros y representa muy dignamente a su familia y a una región geográfica como los Llanos Orientales, donde aparecen pocos jugadores, él es uno de los grandes que tenemos dentro del equipo y seguramente le va a dar muchas alegrías a este club”.



Acerca de por qué se perdió la iniciativa, acotó que “el rival ante el 0-1 en contra se libera de todo tipo de presión y lo único que le queda es jugar por todo a su favor, porque ya no hay nada que perder, ellos lo supieron aprovechar y nosotros no le encontramos respuesta. Responsabilidad solo mía de lo que pasó en el segundo tiempo”.



¿Qué buscó con los cambios? “Luis Paz está golpeado, tratamos de poner un jugador con sus mismas características, el caso de Gustavo Carvajal, que creo que en el fútbol aéreo le lleva un poco de ventaja, en la distribución son muy parejos y en otras funciones como lo puede hacer Luis, el rival arriesga, ya no tiene nada que perder y nosotros no supimos aguantar la presión, porque igualmente tuvimos mucho espacio en el tercio medio ofensivo. Trataremos de continuar mejorando en nuestra idea”.



