Quintana es optimista con la clasificación del América a las finales

El América de Cali tras el empate a un gol contra el Deportivo Cali en el clásico vallecaucano, se quedó sin margen de error para las cuatro fechas que restan de la liga colombiana, contemplando que el umbral de la clasificación se mantenga sobre los 30 puntos y una buena diferencia de gol al final de las veinte jornadas. El atacante argentino, Alejandro Quintana, habló de la situación en la que se encuentra el equipo.

“Es una sensación de que nos faltó y que merecíamos más, creo que propusimos, no nos acompañó la cancha en el último momento, porque nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un buen fútbol, pero ya no tenemos margen de error, es una presión linda que hay que saber manejarla. Hay que tratar de acompañar a los chicos como Brayan Medina, Eber Moreno, Yaliston Martínez y también estamos contentos por la vuelta de David Lemos, pero hay que trabajar en la semana”.



Analizó la situación que han venido superando con el tema de las lesiones: “hay que tratar de plasmar lo que el profe quiere en la cancha, capaz es diferente al profe anterior, hay que ir conociendo al profe desde mi persona y tartar de poder mejorar esas cosas o aspectos que estamos fallando; es un problema también el tema de los centrales y los lesionados, pero de a poco van volviendo y vamos demostrando que tenemos ganas de salir adelante, de pelear contra cualquiera y lo demostramos, pero a veces los resultados no nos ayudan como hoy”.



Se refirió al debut en la Copa Colombia y a la meta de clasificar en liga: “nosotros trabajaremos en estos dos días, tenemos que ganar tanto en Copa Colombia como en la liga, no hay de otra. En la copa tenemos que seguir avanzando en cada ronda y en liga tenemos que conseguir ese lindo milagro”.



América de Cali iniciará su camino en los octavos de final de la Copa Colombia, este miércoles con el juego de ida contra el Unión Magdalena a las 3:30 de la tarde en el Estadio Pascual Guerrero.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15