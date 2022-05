Angulo y su primer gol en Nacional: ‘era algo que venía buscando’

Pensando en la parte final del campeonato, Atlético Nacional recupera el nivel de varios jugadores que serán determinantes para el aporte grupal. Uno de estos elementos claves es Álvaro Angulo, el tumaqueño anotó su primer gol con la camiseta verdolaga, en el triunfo 1-2 sobre Once Caldas, en la vuelta de los octavos de final en la Copa Colombia 2022.

“Estoy muy feliz por marcar con Nacional, era algo que venía buscando desde el primer momento que vine a la institución, pero ahora hay que pasar la página, pensar en las finales y hacer lo mejor”, señaló Angulo en conferencia de prensa.



Pensando en lo que viene en la Liga, Álvaro comentó que “en Nacional hay que pensar en ganar y estar en la cima, sobre el papel, Once Caldas y Nacional era la serie más vistosa de la Copa, estamos felices por clasificar y ahora queda enfocarnos en los cuadrangulares de la Liga”.



Angulo se convirtió en el jugador número 508 en anotar un gol en un partido oficial con Atlético Nacional. (Dato de Javier Danilo Correa), además, es el colombiano número 390, en marcar. “Me pone muy bien anotar, venía buscando mi gol, estoy feliz. Luego de mi lesión, partidos como este me da mucha confianza, partido tras partido me voy sintiendo mejor en el equipo”, precisó.



En cuanto a la polifuncionalidad, Angulo detalló que “el profesor me ha utilizado de volante carrilero donde comencé mi carrera ahí. Extraño la posición de lateral, pero donde le sirva al equipo estaré contento”.



Finalmente, el jugador hizo un análisis de esta llave de octavos de final en la Copa Colombia 2022. “Fue una llave difícil, donde Once Caldas en el juego de vuelta nos complicó, pero ganamos en la contundencia, fuimos claros y sacamos una ventaja importante”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8