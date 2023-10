Millonarios buscará sellar la clasificación a semis contra Alianza

Millonarios y Alianza Petrolera se miden este jueves 5 de octubre por la vuelta de su llave de cuartos de final de la Copa Betplay, duelo que se jugará en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja.



El cuadro Embajador llega este encuentro con una ventaja importante ya que en la ida jugada en El Campín ganaron 2-0 con goles de Leonardo Castro y Edgar Guerra.



Alberto Gamero convocó a 18 jugadores y destaca que llevó a Barrancabermeja lo mejor que tiene disponible con tal de evitar sorpresas en el duelo de vuelta.

De igual manera, los albiazules llegan frescos a este encuentro ya que el pasado fin de semana no pudieron jugar su partido con Unión Magdalena, duelo que quedó pospuesto por un concierto.



Por su parte, Alianza Petrolera viene de una gran victoria en Liga ya que venció a Once Caldas en condición de local por 2-1 y por el momento es el último clasificado a cuadrangulares.



El último juego que se disputó entre ambos equipos en Barrancabermeja por Copa el cual se disputó en 2021 terminó con triunfo aurinegro por 1-0 y luego en Bogotá, Alianza terminó eliminando a Millonarios en su momento.



Por otro lado, en Liga, el último partido disputado allí se dio el pasado 30 de julio, juego que terminó con triunfo del local con gol de Jesús Muñoz.



Ficha del partido



Alianza Petrolera vs. Millonarios



Estadio Daniel Villa Zapata



Hora: 8:30 p.m.



TV: Win Sports +



Alineaciones probables



Alianza Petrolera: Mosquera; Navarro, Franco, Ospina, Saldaña; Orozco, Acosta, Colpa, Torres, Valdés, Morales



Millonarios: Montero; Rosales, Llinás, Vargas, Bertel; Pereira, Vásquez; Guerra, Cataño, Ruiz; Castro