Restrepo, entre las virtudes de Santa Fe y los errores de Nacional

Atlético Nacional no logró descifrar la intención de Santa Fe y cayó 2-1 en el juego de ida por los cuartos de final en la Copa Colombia 2021. Después de irse al frente el marcador, el equipo no pudo mantener la ventaja, se confundió y terminó mostrando un bajo nivel contra los cardenales que van en mejoría de la mano de su cuerpo técnico. Al final del partido, el técnico Alejandro Restrepo valoró la competitividad de su rival y espera que, para el juego de vuelta, su equipo logre identificar y corregir sus errores.

“Es importante darle mérito al juego de Santa Fe, fue un equipo intenso, con buena salida, generó ventajas y en las ocasiones claras de gol, lo marcar. Nosotros no fuimos precisos entre líneas, hicimos cambios buscando un refresco en el ataque y tratar de mejorar esa situación. Perdimos muchos duelos en la zona media del campo, Santa Fe jugó bien entre líneas, circuló bien la pelota y encontraron hombres libres. Seguramente habrá aspectos a mejorar y eso es lo que vamos a trabajar”, señaló Restrepo en conferencia de prensa.



En cuanto a los cambios realizados a lo largo del segundo tiempo, el estratega explicó que “Jarlan (Barrera) y Yeison (Guzmán) hicieron un gran desgaste, con Dorlan (Pabón) vimos que podía conducir al equipo, con su media distancia y su técnica podía conectar. Tuvo un gran trajín y por eso decidimos ingresar a Nelson para dar más intensidad en el medio de la cancha y controlar el juego. Queríamos tener hombres frescos para presionar mejor, con Nelson (Palacio), Hayen (Palacios) y Alex (Castro)de extremos, buscamos la manera de atacar más por bandas, esa era la intención”.



Sobre los errores cometidos dentro del terreno de juego, Restrepo remarcó que “este cuerpo técnico y este grupo tiene una virtud y es que nos estamos evaluando, ganando también lo hacemos. Perdiendo mantenemos la humildad, estudiar los errores y en el partido de vuelta buscar un plan de juego que nos lleve a ganar”.



Atlético Nacional acumula tres partidos jugando como visitante, de los cuales dos fueron en la altura y el restante en el fuerte calor de Barrancabermeja, sobre ese desgaste, el técnico declaró que “este equipo está muy bien preparado, estuvimos siete días por fuera y la razón de la derrota debemos llevarla al juego. Nos vamos a estudiar lo que no hicimos para mejorar en el juego de vuelta”.



Varios jugadores jóvenes afrontaron este compromiso, sobre eso, el timonel detalló que “Nacional tiene unos jóvenes con muchos partidos, entraron con personalidad, con carácter, le dieron su aporte al equipo. Buscamos diferentes matices en el juego, intentamos controlar más el juego, progresar al tercio medio y ofensivo. A pesar que son jóvenes entraron con madurez”.



Finalmente, el estratega precisó que “no estuvimos relajados, para nosotros fue difícil saltar esa primera línea de presión, ellos tuvieron un buen trabajo. No logramos hacer secuencias largas de pase y muchas de esas secuencias no pudimos extender durante el juego, que nos costó poner hombres de cara al gol”.



Juan Camilo Álvarez Serrano



Corresponsal FUTBOLRED



Medellín



En Twitter: @juanchoserran8